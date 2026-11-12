Криптобиржалар хакерлер шабуылынан қорғануды күшейтпек
Әйтпесе, ірі хакерлік шабуылдар инвесторлардың сеніміне нұқсан келтіріп, нарықтың тұрақтылығына қауіп төндіреді.
10 жылдан астам уақыт ішінде криптовалюта платформаларынан миллиардтаған доллар ұрланған. Соның ішінде 29 қазанда Binance биржасына жасалған шабуылда хакерлер 6,3 млрд долларды иемденген. Chainalysis дерегінше, 2021 жылдан бері криптоплатформалардан ұрланған қаражат көлемі 22,3 млрд долларға жеткен, деп хабарлайды Reuters агенттігі.
Мамандар мұндай шабуылдардың басты себептерінің бірі ретінде киберқауіпсіздік жүйесіндегі олқылықтар мен қызметкерлерді алдау арқылы ақпаратқа қол жеткізуді атайды. Әсіресе, әлеуметтік инженерия әдістері мен ішкі бақылаудың әлсіздігі қауіп төндіреді.
OpenZeppelin компаниясының техникалық директоры Джонатан Александр криптоплатформалар қауіпсіздікке басымдық беруі керектігін айтады. Ал Project Eleven басшысы Алекс Пруден цифрлық активтер нарығында тәуекелдердің әлі де жоғары екенін ескертеді.
АҚШ-та киберқауіпсіздік талаптары штаттарға қарай әртүрлі. Мәселен, Нью-Йорк қаржы ұйымдарынан арнайы киберқауіпсіздік бағдарламасын енгізуді, көпфакторлы аутентификацияны қолдануды және қауіпсіздікке жауапты маман тағайындауды талап етеді.
Сарапшылардың пікірінше, криптонарықтың дамуы қауіпсіздік шараларын күшейтумен қатар жүруі тиіс. Әйтпесе, ірі хакерлік шабуылдар инвесторлардың сеніміне нұқсан келтіріп, нарықтың тұрақтылығына қауіп төндіреді.
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