Кремация: дәстүрден технологияға дейінгі трансформация және Қазақстандағы жаңа үрдіс
Кремация біздің елімізде де енді дәстүрлі жерлеуге балама ретінде ұсынылды. Бұл ел тұрғындарына мәдени, діни және жеке таңдауына сай шешім қабылдауға мүмкіндік береді.
Кремация – адамды жерлеудің ең көне тәсілдерінің бірі болғанымен, бүгінгі таңда ол тек тарихи немесе мәдени құбылыс қана емес, сонымен қатар урбанизация, экология және экономикалық факторлармен тығыз байланысты заманауи әлеуметтік құбылысқа айналды. Әлемдік тәжірибе көрсеткендей, кремацияға деген көзқарас қоғамның даму деңгейіне, діни сенімдерге және инфрақұрылымдық мүмкіндіктерге қарай өзгеріп отырады, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Кремация әдісі әр елде әртүрлі себептермен қолданылады. Негізгі мақсаттары мыналар:
Жер тапшылығы – үлкен қалаларда зиратқа орын жетіспеген жағдайда кремация тиімді саналады.
Гигиеналық себептер – кейбір мемлекеттерде індет немесе санитарлық қауіп кезінде қолданылады.
Экономикалық жағынан арзан болуы – кей жерде дәстүрлі жерлеуге қарағанда шығыны аз.
Экологиялық себептер – кей адамдар жерді көп пайдаланбау үшін таңдайды.
Жеке таңдау – марқұмның өз өсиеті немесе отбасының шешімі болуы мүмкін.
Дәстүр мен дін: қарама-қайшылық пен қабылдау
Кремацияның таралуына ең үлкен әсер еткен факторлардың бірі – дін. Буддизм, индуизм және синтоизм сияқты діни жүйелерде кремация адамның тәнін тазартып, рухын азат ететін рәсім ретінде қабылданады. Сондықтан Азия елдерінің бірқатарында бұл тәсіл негізгі жерлеу формасына айналған. Мысалы, Үндістан, Непал, Таиланд және Жапонияда кремация деңгейі өте жоғары.
Ал христиандық пен ислам дәстүрінде мәйітті жерге жерлеу басты қағида ретінде қалыптасты. Орта ғасырларда Еуропада кремацияға тыйым салынуы да осы діни көзқарастың ықпалын көрсетеді. Дегенмен, уақыт өте келе бұл ұстаным жұмсарып, кейбір конфессиялар кремацияны ішінара қабылдай бастады. Мәселен, Ресейде православие шіркеуінің 2015 жылдан бастап кремацияға рұқсат беруі – дәстүрлі көзқарастың өзгеріп жатқанын айғақтайды.
Ислам дінінде мәйітті өртеу құпталмайды. Шариғат бойынша адам денесі қайтыс болғаннан кейін де құрметтелуі тиіс, сондықтан мұсылман адамды жерлеу – негізгі міндеттердің бірі болып саналады. Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы кремацияның ислам дініндегі үкімін жариялады.
Урбанизация және экологиялық фактор
Қазіргі кезеңде кремацияның кең таралуына әсер ететін негізгі себептердің бірі – урбанизация. Халық санының өсуі мен қалалардың тығыздығы зираттарға арналған жер тапшылығын тудырып отыр. Жапония, Сингапур, Оңтүстік Корея сияқты елдерде дәстүрлі жерлеу орындарының жетіспеушілігі кремацияны негізгі тәсілге айналдырды.
Сонымен қатар, экологиялық мәселелер де маңызды рөл атқарады. Дәстүрлі жерлеу кезінде топырақтың ластануы, жер ресурстарының тиімсіз пайдаланылуы сияқты проблемалар туындайды. Ал заманауи крематорийлерде қолданылатын технологиялар зиянды шығарындыларды азайтып, экологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз етеді.
Технологиялық жаңғыру және қызмет сапасы
Бүгінде кремация жоғары технологиялы процесс ретінде қалыптасты. Арнайы пештердегі температура 800–1000°C-қа дейін жетіп, мәйіт толық минералданады. Көпсатылы сүзгі жүйелері түтін мен зиянды заттардың қоршаған ортаға таралуын шектейді.
Сонымен қатар, крематорийлер тек техникалық қызмет көрсетумен шектелмей, толыққанды ритуалдық орталықтарға айналып отыр. Мұнда қоштасу рәсімдері өткізіліп, туыстарға психологиялық және ұйымдастырушылық қолдау көрсетіледі. Бұл – қоғамның өлімге деген көзқарасының да өзгеріп келе жатқанын білдіреді: рәсімдер біртіндеп жекеленіп, адамның өмірлік құндылықтарына бейімделе түсуде.
Қазақстандағы кремация: жаңа кезеңнің басталуы
Қазақстанда кремация ұзақ уақыт бойы кең таралмағанымен, соңғы жылдары бұл бағытта өзгерістер байқалады. Алматы қаласында алғашқы крематорийдің ашылуы – соның айқын көрінісі. Бұл нысан заманауи чехиялық жабдықтармен қамтамасыз етіліп, экологиялық талаптарға сай жұмыс істейді.
Кремация рәсімі шамамен екі сағатқа созылады, ал барлық процесс қатаң регламент бойынша жүзеге асырылады. Қызметтің салыстырмалы түрде қолжетімді бағасы мен ұйымдастырудың қарапайымдылығы оны дәстүрлі жерлеуге балама ретінде қарастыруға мүмкіндік береді.
Алайда Қазақстан қоғамында кремацияның кең таралуы бірқатар факторларға байланысты болады. Олардың қатарында діни сенімдер, ұлттық дәстүрлер және қоғамдық қабылдау деңгейі бар. Сондықтан бұл үрдіс біртіндеп, эволюциялық жолмен дамуы ықтимал.
Таңдау мен трансформация
Кремацияның бүгінгі жағдайы – дәстүр мен заманауи қажеттіліктің түйіскен нүктесі. Бір жағынан, ол мыңжылдық тарихы бар рәсім болса, екінші жағынан – қазіргі қоғамның экологиялық, экономикалық және урбанистік талаптарына жауап беретін тиімді шешім.
Қазақстан үшін кремация – жаңа құбылыс. Бірақ әлемдік тәжірибе көрсеткендей, мұндай қызмет түрінің дамуы қоғамдағы өзгерістермен қатар жүреді. Демек, болашақта кремация тек балама емес, саналы таңдау ретінде қалыптасуы әбден мүмкін.
