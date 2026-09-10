КҚК терминалындағы «дронға қатысты оқиғаға» Энергетика министрлігі түсініктеме берді
Тексеруден кейін терминалда мұнай тиеу жұмыстары штаттық режимде қайта жалғасты.
10 Қыркүйек 2026, 08:08
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10 Қыркүйек 2026, 08:0810 Қыркүйек 2026, 08:08
164Фото: Каспий құбыр консорциумы
Оқиға 2026 жылғы 8 қыркүйекте КҚК терминалының маңында болған. Осыған байланысты ВПУ-3 және ВПУ-2 құрылғыларының жұмысы тоқтатылды.
КҚК-ның жүк тиеу жүйелері мен танкерлердің жағдайына қажетті тексерулер жүргізілгеннен кейін тиеу жұмыстарын одан әрі жалғастыруға кедергі келтіретін ескертулер анықталған жоқ. Қоршаған ортаға әсер ету фактілері тіркелмеді, – деп мәлімдеді Энергетика министрлігінің баспасөз қызметі.
Тексеруден кейін мұнай тиеу жұмыстары штаттық режимде қайта жалғасты. Қазақстандық жүк жөнелтушілерден мұнай қабылдауға ешқандай шектеу енгізілген жоқ.
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