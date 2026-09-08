Алматыда 2,5 келі есірткі тәркіленді: Әйел күдікке ілінді
Полиция мәліметінше, ұсталған әйел бұған дейін өзі дайындаған жасырын орындарды көрсеткен.
Алматыда есірткі сатуға қатысы бар деген күдікпен әйел ұсталды. Алдын ала мәлімет бойынша, ол есірткіні қабылдау, сақтау, орау және кейін сатуға дайындаумен айналысқан.
Алматы қаласы Полиция департаментінің Есірткі қылмысына қарсы іс-қимыл басқармасының қызметкерлері күдіктіні Түрксіб ауданында ұстады.
Оның көлігін тексеру кезінде есірткіге ұқсас зат салынған 50 орам, сондай-ақ ұнтақ тәрізді зат салынған бірнеше ірі қаптама тәркіленді. Тәркіленген заттардың жалпы салмағы 2,5 келіні құрады. Көліктен орауға арналған пакеттер мен оқшаулағыш таспа да табылған.
Полиция мәліметінше, ұсталған әйел бұған дейін өзі дайындаған жасырын орындарды көрсеткен. Нәтижесінде жедел қызметкерлер тағы 150 орамды тәркіледі. Алдын ала болжам бойынша, олардың ішінде есірткі заты болған.
Тергеу барысында күдіктінің есірткінің заңсыз айналымына ықтимал қатысы тексеріліп жатыр. Алдын ала мәлімет бойынша, оның міндетіне ірі көлемдегі есірткіні қабылдау, сақтау, орау және курьерлерге беруге дайындау кірген.
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