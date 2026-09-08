Қазақстан триатлоннан әлемдік серияның финалына қатысады

Триатлоннан әлемдік серияның финалы 27 қыркүйекке дейін жалғасады.

8 Қыркүйек 2026, 22:52
АВТОР
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Ұлттық олимпиада комитеті 8 Қыркүйек 2026, 22:52
8 Қыркүйек 2026, 22:52
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Фото: Ұлттық олимпиада комитеті

23 қыркүйекте Испанияның Понтеведра қаласында триатлоннан әлемдік серияның финалы басталады.

Қазақстан құрамасы халықаралық додада U23 санатында және жасөспірімдер арасында сынға түседі.

Ұлттық құрама сапында Александр Тен, Рамазан Әйнегов және Алуа Нұрмұхамет өнер көрсетеді.

Триатлоннан әлемдік серияның финалы 27 қыркүйекке дейін жалғасады.

 

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