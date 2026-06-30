Көшедегі QR-кодтардан сақ болыңыз: Полиция тұрғындарға үндеу жасады
Полицейлер көшеде, аялдамаларда, подъездерде немесе жарнама ілуге арналған тақтайшаларда орналасқан QR-кодтарды сканерлемес бұрын олардың қауіпсіз екеніне көз жеткізуге шақырды.
Бүгiн 2026, 05:28
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Бүгiн 2026, 05:28Бүгiн 2026, 05:28
148Фото: ЖИ арқылы жасалған
QR-кодтар бүгінде күнделікті өміріміздің бір бөлігіне айналды. Алайда алаяқтар да осы технологияны өз пайдасына қолданып, азаматтарды алдаудың жаңа тәсілдерін қолдануда.
Қаскөйлердің жаңа айласы жайлы 2026 жылғы 29 маусымда Абай облысы Полиция департаменті ескертті.
Полицейлер көшеде, аялдамаларда, подъездерде немесе жарнама ілуге арналған тақтайшаларда орналасқан QR-кодтарды сканерлемес бұрын олардың қауіпсіз екеніне көз жеткізуге шақырды. Себебі қылмыскерлер түпнұсқа кодтың орнына өздерінің жалған QR-кодын жапсырып, адамдарды қауіпті сайттарға бағыттауы мүмкін.
Мұндай сілтемелердің мақсаты әртүрлі болуы ықтимал. Сіздің жеке мәліметтеріңізді немесе банк карталарының деректерін алуға тырысады. Көп жағдайда азаматтар төлемді дұрыс жасадым деп ойлағанымен, қаражат алаяқтардың есепшотына аударылып кетеді, - делінген ақпаратта.
Күмәнді QR-кодтардың негізгі белгілері:
- QR-код басқа жарнаманың үстіне жапсырылған;
- хабарландыруда ресми емес безендіру болуы мүмкін;
- "Сыйлық алыңыз", "Тек бүгін", "Жедел сканерлеңіз" сияқты асықтыратын мәтіндер жазылған;
- ұйымның атауы немесе байланыс деректері көрсетілмеген.
Өзіңізді қалай қорғауға болады?
- белгісіз QR-кодтарды себепсіз сканерлемеңіз;
- сілтеме ашылар алдында оның интернет-мекенжайын мұқият тексеріңіз;
- күмәнді сайттарға жеке деректеріңізді, банк картасының мәліметтерін немесе SMS арқылы келген растау кодтарын енгізбеңіз;
- белгісіз қосымшаларды орнатуға немесе құрылғыға қосымша рұқсаттар беруге келіспеңіз;
- төлем жасау кезінде QR-кодтың ресми ұйымға тиесілі екеніне көз жеткізіңіз.
Егер күмәнді QR-кодты сканерлеп, жеке немесе қаржылық деректеріңізді енгізіп қойған болсаңыз, банкке дереу хабарласып, картаңызды бұғаттаңыз, – деді Абай облысы ПД баспасөз қызметі.
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