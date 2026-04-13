Коронавирустың жаңа штамы 23 елге жетті: Пандемия қайта басталуы мүмкін бе?
65 жастан асқан қарттар мен созылмалы ауруы бар жандарға сақтық шараларын сақтау ұсынылады.
Әлемнің 23 елінде, соның ішінде АҚШ, Ұлыбритания, Гонконг және Мозамбикте ресми түрде BA.3.2 деп аталатын COVID-19-дың жаңа «Цикада» штаммы анықталды. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы бұл нұсқаны «бақылаудағы» санатқа қосты. Бұл вирустың халықаралық деңгейде жіті назар аударуды талап ететінін білдіреді, деп хабарлайды BAQ.KZ.
BBC мәліметінше, Нью-Йорктегі зерттеулерге сүйенген мамандар жаңа штамның ересектерге қарағанда балаларға тезірек жұғатынын байқаған. Бұған балалардың иммундық жүйесінің бұрын-соңды мұндай вирустармен жиі бетпе-бет келмегені себеп болуы мүмкін.
Сонымен қатар, «Цикада» вирусының ақуызы қатты мутацияға ұшырағандықтан, адамның иммундық жүйесіне оны тану және антиденелер арқылы тосқауыл қою қиынға соғуда.
Вирусологтардың айтуынша, жаңа штамның өзіне тән ерекше симптомдары жоқ. Ол әдеттегідей дене қызуының көтерілуі, жөтел, тамақ ауруы, мұрынның бітелуі, шаршағыштық және тыныс алудың қиындауымен сипатталады. Қазіргі қолданыстағы вакциналардың тиімділігі бұл штамға қарсы сәл төмендеуі мүмкін, бірақ сарапшылар олардың ауруды жеңіл түрде өткеруге көмектесетінін айтады.
ДДСҰ қазіргі уақытта «Цикаданың» қоғамдық денсаулыққа төндіретін қаупі төмен деп бағалап отыр. Жаңа штамның ауруханаға жатқызу немесе өлім жағдайларын көбейткені туралы нақты деректер жоқ. Дегенмен, 65 жастан асқан қарттар мен созылмалы ауруы бар жандарға сақтық шараларын сақтау ұсынылады.
Айта кетейік, бұған дейін көршілес Ресейде коронавирустың "Стратус" штамы кең таралып жатқанын жазған едік.
