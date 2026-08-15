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  • Көркем гимнастикадан әлем чемпионаты: Ақмарал Ерекешева 6-орын алды

Көркем гимнастикадан әлем чемпионаты: Ақмарал Ерекешева 6-орын алды

Енді Ақмарал Ерекешева 16 тамызда таспа және ұршық жаттығуларының финалында өнер көрсетеді.

15 Тамыз 2026, 08:53
АВТОР
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Спортты дамыту дирекциясы 15 Тамыз 2026, 08:53
15 Тамыз 2026, 08:53
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Фото: Спортты дамыту дирекциясы

Франкфуртте өтіп жатқан көркем гимнастикадан әлем чемпионатында көпсайыстың финалы аяқталды.

Қазақстандық 16 жастағы гимнаст, жасөспірімдер арасындағы әлем чемпионы Ақмарал Ерекешева төрт жаттығудың қорытындысы бойынша 116.000 ұпай жинап, 6-орынға ие болды.

Жарыс қорытындысы:

  • Дарья Варфоломеева (Германия) — 119.500 ұпай;
  • Стилияна Николова (Болгария) — 117.600 ұпай;
  • София Раффаэли (Италия) — 117.550 ұпай;
  • Ақмарал Ерекешева — 116.000 ұпай.

Жеке көпсайыста 73 елден 102 спортшы бақ сынады.

Енді Ақмарал Ерекешева 16 тамызда таспа және ұршық жаттығуларының финалында өнер көрсетеді.

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