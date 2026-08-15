Көркем гимнастикадан әлем чемпионаты: Ақмарал Ерекешева 6-орын алды
Енді Ақмарал Ерекешева 16 тамызда таспа және ұршық жаттығуларының финалында өнер көрсетеді.
15 Тамыз 2026, 08:53
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15 Тамыз 2026, 08:5315 Тамыз 2026, 08:53
193Фото: Спортты дамыту дирекциясы
Франкфуртте өтіп жатқан көркем гимнастикадан әлем чемпионатында көпсайыстың финалы аяқталды.
Қазақстандық 16 жастағы гимнаст, жасөспірімдер арасындағы әлем чемпионы Ақмарал Ерекешева төрт жаттығудың қорытындысы бойынша 116.000 ұпай жинап, 6-орынға ие болды.
Жарыс қорытындысы:
- Дарья Варфоломеева (Германия) — 119.500 ұпай;
- Стилияна Николова (Болгария) — 117.600 ұпай;
- София Раффаэли (Италия) — 117.550 ұпай;
- Ақмарал Ерекешева — 116.000 ұпай.
Жеке көпсайыста 73 елден 102 спортшы бақ сынады.
Енді Ақмарал Ерекешева 16 тамызда таспа және ұршық жаттығуларының финалында өнер көрсетеді.
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