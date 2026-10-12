Корея түбегіндегі шиеленіс күшейді: Пхеньян бірнеше баллистикалық зымыранын ұшырды
Солтүстік Кореяның кемінде бір зымыраны 900 шақырымнан астам қашықтыққа ұшқан. Әскери сарапшылар бұл әрекеттің себебін болжап отыр.
Солтүстік Корея дүйсенбі күні Шығыс Корея теңізі бағытына бірнеше баллистикалық зымыран ұшырды. Оңтүстік Кореяның әскери ведомствосы бұл әрекетті Сеулдің гипердыбыстық қаруды сынақтан сәтті өткізуіне жауап ретінде жасалған күш көрсету қадамы болуы мүмкін деп бағалады. Бұл туралы Yonhap news агенттігі хабарлады.
Оңтүстік Кореяның Біріккен штабтар комитетінің мәліметінше, зымырандардың ұшырылғаны жергілікті уақыт бойынша сағат 09:20 шамасында Пхеньян аймағынан тіркелген. Зымырандардың кемінде біреуі 900 шақырымнан астам қашықтыққа ұшқан.
Біріккен штабтар комитетінің өкілі Чан До Ён баспасөз мәслихатында дүйсенбідегі зымыран ұшыру Оңтүстік Кореяның гипердыбыстық жоспарлаушы аппаратты сәтті сынауына қарсылық білдіру және Солтүстік Кореяның қорғаныс қабілетін нығайтуға арналған бесжылдық жоспары аясындағы жетістіктерін көрсету әрекеті болуы мүмкін екенін айтты.
Сондай-ақ оның сөзінше, бұл қадам Солтүстік Кореяның зымырандық әлеуетін әдейі көрсетуге бағытталған болуы ықтимал.
Ұшырылған зымырандардың гипердыбыстық қару немесе орта қашықтыққа ұшатын зымырандар болғаны туралы сұраққа Чан До Ён нақты жауап бермеді. Оның айтуынша, әскери мамандарға зымырандардың сипаттамаларын қосымша талдау қажет.
Оңтүстік Корея да гипердыбыстық қаруды сынады
Өткен бейсенбіде Оңтүстік Корея ауыр жүк көтеретін көлік құралына қатысты алғашқы сынақ өткізген. Бұл қадам Солтүстік Кореяға күш көрсету ретінде бағаланып отыр.
Бұған дейін, 21 қыркүйекте, демилитаризацияланған аймақтың оңтүстік бөлігінде мина жарылған болатын. Бірлескен тергеу нәтижесінде БҰҰ қолбасшылығы мен Оңтүстік Корея мамандары жарылыстарға Солтүстік Корея әдейі орнатқан жаяу әскерге қарсы миналар себеп болған деген қорытындыға келген.
Алайда Пхеньян бұл оқиғаға қатысы барын жоққа шығарып, Сеулді тергеу нәтижелерін бұрмалады деп айыптады.
Гипердыбыстық зымырандарды қолданыстағы зымыранға қарсы қорғаныс жүйелерімен ұстап қалу қиын. Мұндай қарудың жылдамдығы дыбыс жылдамдығынан кемінде бес есе жоғары, яғни Мах 5 деңгейінен басталады. Сонымен қатар ол ұшу траекториясын өзгертіп, төмен биіктікте қозғала алады. Бұл оны анықтау мен тосқауыл қоюды күрделендіреді.
Солтүстік Корея бұған дейін де зымыран ұшырған
Солтүстік Кореяның бұған дейінгі зымыран ұшыруы 3 қазанда тіркелген. Сол кезде елдің Вонсан аймағынан Шығыс теңізі бағытына бір баллистикалық зымыран жіберілген.
Келесі күні Солтүстік Кореяның мемлекеттік ақпарат құралдары Пхеньянның зымыран әскерлерін «гипердыбыстық стратегиялық қару жүйесін» пайдалануға дайындау аясында орта қашықтыққа ұшатын стратегиялық зымыранды ұшырғанын хабарлады.
Ал Пхеньян аймағынан баллистикалық зымырандар соңғы рет 20 тамызда ұшырылған.
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