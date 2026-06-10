Көптен бері көрінбей кеткен Қамшыбек Ташиев көпшілік алдына шықты
Тұрғындармен кездесу барысында Ташиев президент Садыр Жапаровты мақтады.
Қырғызстан Ұлттық қауіпсіздік мемлекеттік комитетінің бұрынғы төрағасы Қамшыбек Ташиев ұзақ үзілістен кейін көпшілік алдына шықты. Ол Шу облысының Сокулук ауданындағы Қызыл-Туу ауылында тұратын 9 балалы отбасыға баспана сыйлады.
Видеода Ташиев Қырғызстан президенті Садыр Жапаровты атап өтіп, елде азаматтарды тұрғын үймен қамтамасыз етуге бағытталған саясат жүргізіліп жатқанын айтты.
Мемлекетте қандай саясат жүргізіліп жатқанын өздеріңіз көріп отырсыздар: әр адамның өз үйі болуы керек. Құрметті президент Садыр Нұрғожайұлы кеше ғана Ошта ипотекалық үйлерді пайдалануға берді, Қара-Сууда да сондай үйлер ашылды. Мыңдаған адам баспаналы болды. Ошта – 600 адам, Қара-Сууда – 400 адам. Мемлекеттің саясаты осындай. Тұрғын үй мәселесімен қиналып жүрген әр отбасы өз баспанасына қол жеткізуі керек, – деді Ташиев.
Еске салайық, Қамшыбек Ташиев 2026 жылғы 10 ақпанда Министрлер кабинеті төрағасының орынбасары әрі Ұлттық қауіпсіздік мемлекеттік комитетінің төрағасы қызметінен босатылған болатын. Сол кезде ол Германияда ем қабылдап жатқан еді.
Кейінірек Ташиевке қатысты «75-іс» деп аталған қылмыстық іс қозғалды. Оған билікті күшпен басып алуға дайындалу және қызметтік өкілеттігін асыра пайдалану баптары бойынша айып тағылған.
Аталған іс бойынша Ташиевтен бөлек тағы бірнеше адам жауапқа тартылып жатыр. Олардың қатарында Қырғызстанның бұрынғы бас прокуроры Құрманқұл Зұлушев пен Жогорку Кеңештің бұрынғы төрағасы Нұрланбек Тұрғынбек уулу бар.
Іс материалдары құпияландырылған. Сот отырыстары жабық режимде өтіп жатыр.
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