АҚШ-тың Батыс Вирджиния штатында көктайғақ салдарынан көпірге ілініп қалған жүк көлігінің жүргізушісі құтқарылды, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Оқиға кезінде құтқарушылар жүргізушіні кабинадан сәтті шығарып алған. Алдын ала мәліметке сәйкес, кірпіш тиелген тіркемесі бар жүк көлігі тайғақ көпірде басқарудан шығып, жолдан тайып кеткен.
Нәтижесінде ауыр тіркеме жардың шетінде аса қауіпті жағдайда қалып қойған. Құтқару операциясы бірнеше минутқа созылған.
Мамандар жүргізушінің өмірін сақтап қалу үшін арнайы құралдарды қолданған.