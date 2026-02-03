Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Басты жаңалықтар

Конституциялық реформа және Халық кеңесі: Қоғам мен билік диалогының жаңа кезеңі

Бүгiн, 10:34
95
Бөлісу:
Конституциялық сот
Фото: Конституциялық сот

Қазақстанда Конституцияның жаңа редакциясы талқыланып жатқан тұста Халық кеңесінің жұмысы қоғам мен билік арасындағы ашық диалогты күшейтті. Реформа бизнеске, инвестициялық ахуалға және құқықтық тұрақтылыққа қалай әсер етеді, деп хабарлайды BAQ.KZ.

Конституциялық реформа және Халық кеңесі: Қоғам мен билік диалогының жаңа кезеңі
Жазылыңыз telegram - ға
Қысқа да нұсқа. Жазылыңыз telegram - ға
Алдыңғы жаңалық
"Туған-туысқа үлестірілген миллиардтар": Депутат МӘМС жүйесін сынады
Келесі жаңалық
Қазгидромет көктемде су тасқыны қаупі жоғары өңірлерді атады
Өзгелердің жаңалығы