Конституциялық реформа және Халық кеңесі: Қоғам мен билік диалогының жаңа кезеңі

\u049a\u0430\u0437\u0430\u049b\u0441\u0442\u0430\u043d\u0434\u0430 \u041a\u043e\u043d\u0441\u0442\u0438\u0442\u0443\u0446\u0438\u044f\u043d\u044b\u04a3 \u0436\u0430\u04a3\u0430 \u0440\u0435\u0434\u0430\u043a\u0446\u0438\u044f\u0441\u044b \u0442\u0430\u043b\u049b\u044b\u043b\u0430\u043d\u044b\u043f \u0436\u0430\u0442\u049b\u0430\u043d \u0442\u04b1\u0441\u0442\u0430 \u0425\u0430\u043b\u044b\u049b \u043a\u0435\u04a3\u0435\u0441\u0456\u043d\u0456\u04a3 \u0436\u04b1\u043c\u044b\u0441\u044b \u049b\u043e\u0493\u0430\u043c \u043c\u0435\u043d \u0431\u0438\u043b\u0456\u043a \u0430\u0440\u0430\u0441\u044b\u043d\u0434\u0430\u0493\u044b \u0430\u0448\u044b\u049b \u0434\u0438\u0430\u043b\u043e\u0433\u0442\u044b \u043a\u04af\u0448\u0435\u0439\u0442\u0442\u0456. \u0420\u0435\u0444\u043e\u0440\u043c\u0430 \u0431\u0438\u0437\u043d\u0435\u0441\u043a\u0435, \u0438\u043d\u0432\u0435\u0441\u0442\u0438\u0446\u0438\u044f\u043b\u044b\u049b \u0430\u0445\u0443\u0430\u043b\u0493\u0430 \u0436\u04d9\u043d\u0435 \u049b\u04b1\u049b\u044b\u049b\u0442\u044b\u049b \u0442\u04b1\u0440\u0430\u049b\u0442\u044b\u043b\u044b\u049b\u049b\u0430 \u049b\u0430\u043b\u0430\u0439 \u04d9\u0441\u0435\u0440 \u0435\u0442\u0435\u0434\u0456, \u0434\u0435\u043f \u0445\u0430\u0431\u0430\u0440\u043b\u0430\u0439\u0434\u044b BAQ.KZ.