Конгода Эбола вирусын жұқтырғандар саны 7404-ке жетті
Вирустан қайтыс болғандар саны 3577-ге жетіп, 1776 науқас сауығып шықты.
Конго Демократиялық Республикасында (ДКР) 15 мамырда Эбола безгегінің өршуі жарияланғаннан кейін аурудың расталған жағдайларының саны 7404-ке жетті. Қайтыс болғандар саны 3577 болды.
КДР Денсаулық сақтау министрлігінің мәліметінше, Эбола індеті елдің жеті провинциясындағы 62 ауданға таралған.
Қазіргі уақытта елде аурудың 7404 жағдайы тіркелген.
Вирустан 3577 адам қайтыс болып, 1776 науқас сауығып шықты.
Соңғы 24 сағатта тағы 23 науқас емделіп шыққан. Жоғарғы Уэле, Оңтүстік-Киву және Оңтүстік-Убанги провинцияларында аурудың жаңа жағдайлары тіркелмеген.
Эпидемияның таралуына жол бермеу мақсатында кейбір провинцияларда вакцинация қарқыны жеделдетілді. Сонымен қатар шекарадағы өткізу бекеттерінде бақылау және халық арасында ақпараттандыру жұмыстары жалғасып жатыр.
Геморрагиялық қызба тудыратын Эбола вирусы алғаш рет 1976 жылы Судандағы Нзара қаласы мен ДКР-дағы Ямбуку қаласында бір уақытта болған індеттер кезінде анықталған.
КДР-дағы індет Эбола өзені маңындағы ауылда басталған. Аурудың атауы да осы өзеннің атымен байланысты.
Эбола вирусы 2013 жылғы желтоқсанда Батыс Африкаға таралды. 2014–2017 жылдары Гвинея, Либерия және Сьерра-Леоне елдерін қамтыған індет кезінде вирус шамамен 30 мың адамға жұғып, 11 мыңнан астам науқас қайтыс болды.
Елдегі індет 15 мамырда ДКР-дың шығысындағы Итури провинциясында 246 күдікті жағдай мен 65 өлім тіркелгеннен кейін жарияланды.
Денсаулық сақтау органдарының мәліметінше, мамыр айында басталған індетке себеп болған Эбола вирусының «Бундибугио» нұсқасына қатысты расталған емдеу әдісі немесе вакцина жоқ.
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