Конгода Эбола індетін жұқтырғандар саны 2 мыңнан асты
Конго Демократиялық Республикасында Эбола безгегі таралуын жалғастырып жатыр. Аурудың расталған жағдайларының саны 2011-ге жетіп, соңғы тәулікте тағы 20 жағдайға артқан.
Конго Демократиялық Республикасының Байланыс және БАҚ істері министрлігінің мәліметінше, қауіпті инфекциядан қаза тапқандар саны 754 адамды құрады. Ауру жұқтырғандар арасындағы өлім көрсеткіші 23,4 пайыз болып отыр.
Қазіргі уақытта 376 науқас ауруханалар мен медициналық оқшаулау орындарында дәрігерлердің бақылауында. Мамандар жұқтырған адамдармен байланыста болуы мүмкін азаматтарды анықтауды жалғастыруда. Қазір мұндай байланыстардың 64,4 пайызы бақылауға алынған.
Медициналық қызметтер инфекцияның әрі қарай таралуын тоқтату үшін эпидемияға қарсы шараларды жүргізіп жатыр.
Бұған дейін Францияда Эбола вирусын жұқтырудың алғашқы расталған жағдайы тіркелгені хабарланған болатын. Ауру Конго Демократиялық Республикасында қауіпті инфекция ошағында гуманитарлық миссия құрамында жұмыс істеген дәрігерден анықталған.
Конго Демократиялық Республикасындағы жағдай
Дәрігерлердің мәліметінше, Конго Демократиялық Республикасында Эбола індеті мамыр айының ортасынан бері жалғасып келеді. Елдегі негізгі ауру ошағы — Итури провинциясы. Мемлекетте аурудың мыңнан астам расталған жағдайы тіркеліп, бірнеше апта ішінде жүздеген адам көз жұмған.
Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы індеттің жылдам өршіп жатқанын және жағдайдың күрделі сипат алғанын атап өтті. Алғашқы апталардың өзінде жүздеген өлім жағдайы тіркелген.
Жағдайды қиындатып отырған факторлардың бірі — індет ошақтарының кейбірі дәрігерлер мен гуманитарлық ұйымдар үшін қолжетімділігі шектеулі аймақтарда орналасуы. Бұл науқастарды емдеу мен оқшаулауды қиындатады.
Сондай-ақ көршілес Угандада да жұқтыру жағдайлары тіркеліп, қаза тапқандар бар.
Ауру өлім-жітімінің жоғары болуына қарамастан, науқастарды уақытылы оқшаулау және медициналық көмек көрсету арқылы инфекцияның жаппай таралу қаупін азайтуға болады.
Эбола туралы не белгілі
Эбола вирусы ең қауіпті жұқпалы аурулардың қатарына жатады. Ауру дене қызуының жоғарылауымен, ағзаның қатты улануымен қатар жүреді және ішкі қан кетулерге әкелуі мүмкін.
Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметінше, кейбір індет ошақтарында өлім көрсеткіші 50 пайызға және одан да жоғары болуы мүмкін. Бұл Эболаны әлемдегі ең қауіпті вирустық инфекциялардың біріне айналдырады.
Бұған дейін Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы Конго Демократиялық Республикасы мен Угандадағы Эбола індетін халықаралық маңызы бар қоғамдық денсаулық сақтау саласындағы төтенше жағдай деп жариялаған.
ДДСҰ мәліметінше, індет сирек кездесетін Bundibugyo вирус штамымен байланысты. Қазіргі уақытта бұл штамға қарсы арнайы вакцина мен тиімді емдеу әдісі жоқ.
Эбола вирусы жұқтырған адамдардың немесе инфекция жұққан жануарлардың биологиялық сұйықтықтарымен жақын байланыс арқылы таралады. Мамандар шетелге сапар алдында баратын елдегі эпидемиологиялық жағдайды алдын ала зерттеп, жеке гигиена талаптарын сақтауға кеңес береді.
Сапардан оралғаннан кейін дәрігерлер денсаулық жағдайын мұқият бақылауды ұсынады. Дене қызуының көтерілуі, әлсіздік немесе басқа да белгілер пайда болған жағдайда бірден дәрігерге қаралып, сапар туралы міндетті түрде хабарлау қажет.
Тағы оқи отырыңыз:
Конгода Эболадан 492 адам көз жұмды
Ең оқылған:
- «Жерлеу концерті» тоқтатылды: Астанадағы жертөледен 65 адам шығарылды
- Атыраудағы қанды қылмыс: Қайынжұртын өлтірген Сәрсемәлиев өмір бойына сотталды
- "Дұрыс емес шешім" – эколог Алматыдағы арықтардың бетонмен жабылуына қарсы шықты
- Құрылтай депутаттарын сайлауға 34,3 миллиард теңге бөлінді
- Индонезия Қазақстан азаматтары үшін визасыз режим енгізді