Конгода Эбола індеті өршіп тұр: 11 мыңнан астам адам вирус жұқтырған
2026 жылдың мамырында басталған індет елдің сегіз провинциясына тарап, 5 387 адамның өмірін қиды.
11 Қараша 2026, 09:31
БӨЛІСУ
11 Қараша 2026, 09:3111 Қараша 2026, 09:31
55Фото: istockphoto.com
Конго Демократиялық Республикасында Эбола вирусын жұқтырғандар саны 11 мыңнан асып, аурудан көз жұмғандар саны 5,4 мыңға жетті. Бұл туралы Report.az басылымы хабарлады.
Ел үкіметі жариялаған ресми статистикаға сәйкес, Конго Демократиялық Республикасында Эбола вирусын жұқтырудың 11 042 расталған жағдайы тіркелген. Аурудан көз жұмғандар саны 5 387 адамға жеткен.
2026 жылдың мамыр айында басталған індет елдегі 26 провинцияның сегізіне таралған.
Ауқымы жағынан қазіргі індет тарихтағы ең ірі екінші эпидемияға айналды. Бірінші орында 2014–2016 жылдары Батыс Африкада болған Эбола індеті тұр.
Еске салайық, бұған дейін Конго Демократиялық Республикасында Эбола вирусын жұқтырғандар саны 10 мыңнан асқаны белгілі болған.
Ең оқылған:
- Президент ел дамуына үлес қосқан бірқатар азаматты марапаттады
- Желтоқсандағы демалыс: Қазақстандықтар Тәуелсіздік күнінде қалай демалады?
- Қазақстандықтардың жарық пен жылуға төлейтін ақысы тағы қымбаттай ма? Министр алдағы жоспарын айтты
- Қазақ тілі қалай өзгереді? Мерейтойлық Х құрылтайдан фоторепортаж
- Тоқаев: Ана тілімізді басқа тілдерге қарсы қоюға мүлдем болмайды