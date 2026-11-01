Конгода әлемді алаңдатқан індеттен 5 мыңнан астам адам қайтыс болды
Індет Кения, Уганда және Нигерияда да тіркелді.
1 Қараша 2026, 08:43
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1 Қараша 2026, 08:431 Қараша 2026, 08:43
81Фото: AFP
Sky News басылымының жазуынша, Конгоның 26 провинциясының сегізінде, сондай-ақ Кения, Уганда және Нигерияда жұқтыру жағдайлары тіркелген. Індетті Бундибуджо вирусының сирек кездесетін нұсқасы тудырған. Оған қарсы әзірге мақұлданған вакцина да, арнайы емдеу әдісі де жоқ.
Эпидемиямен күреске медицина қызметкерлеріне жасалған шабуылдар кедергі келтіріп отыр. Өткен аптада бір медбике қаза тауып, тағы бір медицина қызметкері бір топ жас жігіттің шабуылынан жарақат алған. Билік мұндай агрессияны инфекцияның таралуы туралы жалған ақпаратпен байланыстырады.
Қазіргі індет құрбандар саны бойынша 2014–2016 жылдары Батыс Африкада болған эпидемиядан кейінгі екінші орында. Сол кезде шамамен 11 мың адам көз жұмған.
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