"Көмек келе жатыр": Трамп Ирандағы наразылықты жалғастыруға шақырды

АҚШ президенті Дональд Трамп Иран азаматтарын наразылықты тоқтатпауға шақырып, "көмек жолда" деп мәлімдеді. Ол Иран билігінің демонстранттарды өлтіруін тоқтатпайынша, ирандық шенеуніктермен кездесуді тоқтататынын айтты, деп хабарлайды BAQ.KZ Reuters-ке сілтеме жасап.
Иранда наразылықтар елдің экономикалық қиындықтарынан туындап, соңғы үш жылдағы ең ірі ішкі сын болып отыр. АҚШ-тың әрекеттерін Иран қауіпсіздік басшысы мен Ресей "сыртқы араласу" деп бағалады.
Адам құқықтары ұйымдары наразылық кезінде шамамен 2 мың адамның қаза тапқанын, 16 784 адамның ұсталғанын хабарлады. Сонымен қатар, 26 жастағы Эрфан Солтани өлім жазасына кесілмекші, бұл наразылыққа қатысқандар арасындағы алғашқы өлім жазасы болуы мүмкін.
Иран билігі интернет пен байланыс құралдарын шектеу арқылы ақпарат таралуын бақылауда ұстап отыр. Халықаралық қауымдастық, соның ішінде Германия, Франция, Ұлыбритания мен Италия наразылыққа қатысты Иран елшілерін шақырды.