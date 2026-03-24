Колумбиядағы ұшақ апаты: қаза тапқандар саны 34-ке жетті
Оқиғаның нақты себептері әзірге белгісіз, іздестіру-құтқару жұмыстары жалғасып жатыр.
Бүгiн 2026, 05:18
Колумбияның оңтүстігіндегі Путумайо департаментінде Hercules C-130 әскери-көлік ұшағының апатынан қаза тапқандар саны 34-ке жетті. Тағы 21 адам хабар-ошарсыз кеткен, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Жергілікті билік пен БАҚ мәліметінше, апат салдарынан 77 адам жарақат алған, олардың 43-і Богота қаласына жеткізілген.
Колумбия әуе күштерінің қолбасшысы генерал Карлос Сильва Руэда оқиға орнына қосымша медициналық тікұшақтар мен құтқарушылар жіберілетінін хабарлады. Сонымен қатар, апат себептерін анықтау үшін арнайы тергеу тобы құрылды.
Алдын ала мәлімет бойынша, ұшақ Пуэрто-Легисамо маңында әуеге көтерілгеннен кейін көп ұзамай құлаған. Куәгерлер түсірген видеода әуе кемесінің биіктікке жетпей төмендей бастағаны байқалады.
Оқиғаның нақты себептері әзірге белгісіз, іздестіру-құтқару жұмыстары жалғасып жатыр.
Ең оқылған:
- Петропавлда Ербол Хамитов пен Кристина Шумековаға пәтер кілті берілді
- Иран Израиль мен Парсы шығанағы елдерінің тұрғындарына үндеу жасады
- Алматыда алып ағаш құлап, жол қозғалысы уақытша тоқтады
- Иран Израиль мен АҚШ базаларының электр станцияларына соққы жасайтынын айтып, сес көрсетті
- Әмір Омарханов Тунистегі ITF M15 турнирінің чемпионы атанды