Колумбияда қарулы топтар арасындағы қақтығыстан 50-ден астам адам қаза тапты
Колумбияның қорғаныс министрі Педро Санчес аталған аймақта қақтығыс болғанын растады. Оның айтуынша, бейбіт тұрғындарды қорғау үшін өңірге әскер жіберілген.
Колумбияның оңтүстік-шығысында екі қарулы топ арасындағы қақтығыс салдарынан кемінде 52 адам қаза болды.
Ақпаратты Reuters таратты.
Қарулы қақтығыс Гуавиаре департаментіндегі Барранко-Колорадо ауылы маңындағы джунглиде болған. Өзара жауласқан екі қылмыстық топ кокаин өндіру мен тасымалдауда маңызды саналатын аймақты бақылау үшін шайқасқан.
Биыл сәуір айында қарсылас топтардың бірі – Колумбияның революциялық қарулы күштері құрамынан шыққан, жетекшісі Иван Мордиско басқаратын топ Колумбияның оңтүстік-батысындағы тасжолда теракт ұйымдастырған еді. Сол кезде жарылыс салдарынан 14 адам қаза тауып, 38 адам жараланған, олардың арасында балалар да болған.
