Колумбияда қарулы топтар арасындағы қақтығыста 30 адам қаза тапты

Колумбияның шығысында екі қарулы топ арасындағы қақтығыстар салдарынан, алдын ала мәлімет бойынша, 30 адам қаза тапты, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Жергілікті БАҚ-тың хабарлауынша, атыс Колумбияның Гуавиаре департаменті аумағында, Ла-Пас пен Ла-Либертад ауылдарын жалғайтын жолда болған. Қазіргі уақытта екі тараптан да 30 адамның қаза тапқаны расталып отыр, ал кейбір аудандарда ұрыс әлі де жалғасып жатқанын жергілікті билік өкілдері мәлімдеді.
Әлеуметтік желілерде тараған видеоларда жол бойында камуфляж киім киген және әскери етік киген адамдардың денелері көрінеді.
Гуавиаре департаментінің губернаторы Йейсон Рохас жағдайды тұрақтандыру шараларын талқылау үшін қорғаныс министрі Педро Санчеспен кездесу өткізуді жоспарлап отырғанын айтты.
Жергілікті ақпарат құралдарының дерегінше, қақтығыстар Estado Mayor Central (Колумбияның Революциялық қарулы күштерінің бұрынғы қолшатыр құрылымы) жетекшісі Иван Мордіскоға адал бөлімшелер мен «Каларка» лақап атымен белгілі командирге байланысы бар қарулы фракция арасында болған.
Алдын ала болжам бойынша, қақтығыстың басты себебі – заңсыз экономикалық қызмет аясында аумақ пен тасымал бағыттарын бақылау үшін болған бәсекелестік.