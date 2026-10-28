Колумбия мен Венесуэла шекарасындағы жарылыс: Төрт полицей жарақат алды
Оқиға Кукута қаласында болды. Сондай-ақ бірнеше автокөлік зақымданды.
Колумбияның Венесуэламен шекаралас Норте-де-Сантандер провинциясында болған бомба жарылысынан кемінде төрт полиция қызметкері зардап шекті. Оқиға салдарынан бірнеше көлік құралы да зақымданған.
Associated Press агенттігінің мәліметінше, бұл туралы провинция губернаторы Уильям Вильямисар X әлеуметтік желісінде хабарлады.
Жарылыс Кукута қаласында, Колумбия мен Венесуэланы байланыстыратын Франсиско де Паула де Сантандер халықаралық көпірінің жанындағы жергілікті салық басқармасы бөлімшесінің алдында болған.
Бұл оқиға Колумбия билігінің қылмыстық топтар мен көтерілісшілер ұйымдарына қарсы күресті күшейтуі аясында орын алды. 27 қазан күні таңертең Медельинде жүргізілген арнайы операция барысында есірткі саудасымен және адам саудасы желілерін ұйымдастырумен айналысты деп күдіктелген 135 адам ұсталды.
Тамыз айында қызметіне кіріскеннен кейін Колумбия Президенті Абелардо де ла Эсприэлья елдегі қалған көтерілісші топтармен бейбіт келіссөздерді тоқтатқан болатын. Ол соңғы төрт жылдағы келіссөздер айтарлықтай нәтиже бермегенін, ал қарулы топтар үкіметпен жасалған уақытша келісімді ауылдық жерлердегі өз позицияларын нығайту үшін пайдаланғанын мәлімдеді.
Айта кетейік, бұған дейін Колумбиядағы кеніш апатынан 14 адам қаза тауып, жетеуі жарақат алды.
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