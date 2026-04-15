Көлік жүргізуге қауіпті дәрілер қандай? Дәрігер тізім жариялады
Дәрі қабылдағаннан кейін ұйқышылдық, әлсіздік, бас айналу немесе зейіннің төмендеуі байқалса, көлік жүргізуге болмайды.
Кейбір дәрі-дәрмектер зейінді күрт төмендетіп, реакцияны баяулатуы мүмкін, сондықтан оларды қабылдағаннан кейін көлік басқару қауіпті болуы ықтимал, деп хабарлайды BAQ.KZ "Газета.Ru"-ға сілтеме жасап.
Седативті антигистаминдер: рөлде ұйқышылдық қаупі
Маманның айтуынша, ең қауіпті топтардың бірі – аллергияға қарсы қолданылатын бірінші буын антигистаминдік препараттар.
Олар орталық жүйке жүйесіне әсер етіп, айқын ұйқышылдық, тежелу және зейіннің төмендеуін тудырады.
Дәрігер мұндай дәрілерден кейін пайда болатын жеңіл шаршаудың өзі жолда қауіпті жағдайға әкелуі мүмкін екенін ескертті.
Ұйықтататын және үрейге қарсы дәрілер
Ерекше қауіп тудыратын топ – ұйықтататын және тыныштандыратын препараттар. Олар ми рецепторларына әсер етіп, ұйқыны жеңілдетеді және мазасыздықты азайтады, бірақ сонымен қатар психомоторлық реакцияны нашарлатады.
Адам өзін тыныш әрі босаңсығандай сезінсе де, жолдағы жағдайларға реакциясы айтарлықтай баяулауы мүмкін.
Опиоидты ауырсынуды басатын дәрілер
Кейбір ауырсынуды басатын препараттар, әсіресе опиоидты компоненттері барлары, жүргізушілер үшін қауіпті болуы мүмкін.
Олар ұйқышылдық, бас айналу, сананың шатасуы және жағдайды жылдам бағалау қабілетінің төмендеуін тудыруы мүмкін.
Тұмау мен суық тиюге қарсы аралас препараттар
Дәрігер ОРВИ мен тұмауға қарсы кең қолданылатын аралас дәрілерге де назар аударды. Олардың құрамында орталық жүйке жүйесіне әсер ететін антигистаминдік заттар жиі кездеседі.
Сондықтан адам қысқа уақыт ішінде-ақ қатты ұйқышылдық пен зейіннің төмендеуін сезінуі мүмкін.
Қан қысымын төмендететін дәрілер
Қауіпті дәрілер қатарына қан қысымын төмендететін препараттар да жатады. Емнің басында қан қысымының күрт төмендеуі әлсіздік, бас айналу және көз қараюымен қатар жүруі мүмкін.
Мұндай жағдайда көлік жүргізу қауіп тудырады.
Психотропты дәрілер және бейімделу кезеңі
Антидепрессанттар мен нейролептиктер де көлік жүргізу қабілетіне әсер етуі мүмкін, әсіресе дозаны таңдау кезеңінде. Бұл уақытта реакцияның баяулауы, координацияның бұзылуы байқалады.
Организм бейімделгеннен кейін де дәрігер әр адамның жеке реакциясын ескеруге кеңес береді.
Қауіпсіздік ережесі
Шота Каландияның айтуынша, әр адамның дәріге реакциясы әртүрлі. Бір дәрі бір адамға жеңіл әсер етсе, екіншісіне қатты әсер етуі мүмкін.
Егер дәрі қабылдағаннан кейін ұйқышылдық, әлсіздік, бас айналу немесе зейіннің төмендеуі байқалса, көлік жүргізуге болмайды. Тіпті аз ғана реакцияның баяулауы да жол апатына әкелуі мүмкін.
- Ең төменгі жалақы 150 мың теңгеге өседі – вице-министр
- TikTok үшін тәуекел: Ақтөбеде көлік төбесінде "шоу" көрсеткендер жауапқа тартылды
- Қазақстан паспорты әлемдік рейтингте жоғарылады: Қазақстандықтар 80-ге жуық елге визасыз саяхаттайды
- Астанада Дарын Мубаров діни материалдарды заңсыз таратқаны үшін жауапқа тартылды
- Түркияда мектепте атыс болып, 16 адам жараланды