Көлік жүретін жол ашу үшін: Алматы әкімдігі 27 жер телімін мәжбүрлі түрде алатын болды

Алматы қаласы әкімдігінің шешімі бойынша, Медеу және Түрксіб аудандарында 27 жер учаскесі немесе басқа жылжымайтын мүлік мемлекет қажеттіліктері үшін алынатын болады, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Қала әкімдігі Қайрат шағын ауданынан Талғар жолына дейінгі учаскеде Хмельницкий көшесін ашу үшін жерлерді мәжбүрлі түрде алу жұмысын бастауға тапсырма берді.
- Мәжбүрлі жер алу ісі 2027 жылдың соңына дейін аяқталуы жоспарланып отыр.
- Жер қатынастары басқармасына меншік иелеріне заңда белгіленген тәртіппен өтемақы төлеу міндеті жүктелді.
- Жер учаскелері немесе басқа жылжымайтын мүлік алынған соң олар «Алматы қаласының қалалық мобильділік басқармасына» беріледі.
Әкімдіктің мәліметінше, бұл шара қаладағы көлік инфрақұрылымын дамытуға, жаңа көшелерді ашуға және транзитті жолдарды жеңілдетуге бағытталған. Меншік иелеріне өтемақы төленетіні әрі ол заң аясында жүргізілетіні айтылды.