Көлік салығы: Кім, қанша төлейді?

Қазақстанда көлік салығы – жеке және заңды тұлғалардың меншігіндегі көлік құралдары үшін жыл сайын төленетін міндетті салық түрі. Бұл салықтың мөлшері көлік құралының түріне, қозғалтқыш көлеміне, шығарылған жылына және айлық есептік көрсеткішке (АЕК) байланысты есептеледі, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Көлік салығын кімдер төлейді?
Көлік салығын:
- жеке тұлғалар (жеңіл автокөлік иелері);
- заңды тұлғалар (компаниялар, ұйымдар)
төлейді.
Салық көлік құралы тіркелген адамның немесе ұйымның атына есептеледі.
Көлік салығы қалай есептеледі?
Көлік салығын есептеу кезінде негізгі көрсеткіштер ескеріледі:
- Көлік түрі
- жеңіл автокөлік
- жүк көлігі
- автобус
- мотоцикл және т.б.
- Қозғалтқыш көлемі (куб. см)
Жеңіл автокөліктер үшін салық мөлшері қозғалтқыш көлеміне қарай өседі. Қозғалтқыш көлемі неғұрлым үлкен болса, салық соғұрлым жоғары болады.
- Айлық есептік көрсеткіш (АЕК)
Көлік салығы АЕК арқылы есептеледі. АЕК мөлшері жыл сайын өзгеріп отырады және республикалық бюджет туралы заңмен бекітіледі. 2026 жылы 1 АЕК 4 325 теңге болады.
- Көліктің шығарылған жылы
Кейбір жағдайларда (әсіресе қозғалтқыш көлемі үлкен көліктер үшін) көліктің жасына байланысты қосымша коэффициенттер қолданылады.
Есептеу формуласы
Жалпы түрде көлік салығы мына формуламен есептеледі:
Көлік салығы = Салық мөлшері (АЕК) × 1 АЕК құны
Салық мөлшері Салық кодексінде қозғалтқыш көлеміне қарай белгіленген.
Мысалы, қозғалтқыш көлемі 2600 куб. см болатын жеңіл автокөлік үшін 2025 жылға арналған көлік салығы мынадай түрде есептеледі:
(9 × 3 932) + ((2 600 – 2 500) × 7) = 36 088 теңге.
Бұл ретте:
9 – қозғалтқыш көлемі 2 500-ден 3 000 куб. см-ге дейін (қоса алғанда) болатын автокөліктер санаты бойынша салық мөлшерлемесі;
3 932 – 2025 жылға арналған айлық есептік көрсеткіш (АЕК);
(2 600 – 2 500) × 7 – қозғалтқыш көлемі 1 500 куб. см-ден асатын автокөліктер бойынша салық сомасы қозғалтқыш көлемінің тиісті санаттағы төменгі шегінен асқан әрбір бірлік үшін 7 теңгеге ұлғаяды.
2026 жылдан бастап не өзгереді
2026 жылдан бастап жеңіл автокөліктерге салынатын салықты есептеу кезінде көлік құралының пайдалану мерзіміне байланысты түзету коэффициенттері қолданылады:
- пайдалану мерзімі 10 жылдан 20 жылға дейін (қоса алғанда) – 0,7;
- пайдалану мерзімі 20 жылдан асқан жағдайда – 0,5.
Яғни, автокөлік неғұрлым ескі болса, соғұрлым төленетін салық мөлшері азаяды.
Көлік салығын қашан төлеу керек?
- Жеке тұлғалар көлік салығын жыл сайын 1 сәуірге дейін төлеуі тиіс.
- Уақытында төленбесе, өсімпұл есептеледі.
Көлік салығын қалай төлеуге болады?
Көлік салығын банктер арқылы, eGov порталы немесе банктердің мобильді қосымшалар арқылы төлеуге болады.