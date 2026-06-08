Көкшетаудағы өрт кезінде 10 жасар бала құтқарылды
Өрттің шығуына электр сымдарын пайдалану кезінде өрт қауіпсіздігі талаптарының сақталмауы себеп болуы мүмкін.
Кеше 2026, 23:55
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Кеше 2026, 23:55Кеше 2026, 23:55
148Фото: ТЖМ баспасөз қызметі
Көкшетауда көпқабатты тұрғын үйдің төртінші қабатындағы пәтерден өрт шықты.
Төтенше жағдайлар министрлігінің мәліметінше, пәтер ішінде үй заттары мен жиһаз жанған. Оқиға орнына құтқарушылар жедел жетіп, өртті сөндіру жұмыстарына кірісті.
Өртті сөндіру барысында құтқарушылар 2016 жылы туған баланы үшінші қабаттағы пәтерден қауіпсіз жерге шығарып, медициналық тексеру үшін жедел жәрдем қызметкерлеріне тапсырды.
Өрт 15 шаршы метр аумақта толық сөндірілді. Оқиға салдарынан зардап шеккендер жоқ.
Алдын ала мәлімет бойынша, өрттің шығуына электр сымдарын пайдалану кезінде өрт қауіпсіздігі талаптарының сақталмауы себеп болуы мүмкін.
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