Көкшетауда 20 мың адамдық көпбейінді аурухана салынып жатыр
Медициналық мекеме мемлекеттік-жекеменшік әріптестік аясында салынып жатыр.
Көкшетау қаласында мемлекеттік-жекеменшік әріптестік (МЖӘ) шеңберінде 630 орындық заманауи көпбейінді аурухана салу жөніндегі стратегиялық маңызы бар жоба іске асырылуда, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Көкшетауда аурухана салу жобасы маңызды инфрақұрылымдық жобалардың бірі болып саналады және Ақмола облысының тұрғындары үшін мамандандырылған медициналық көмектің сапасы мен қолжетімділігін арттыруға бағытталған.
Медициналық кешен 17 гектар жер учаскесінде орналастырылады, ал құрылыстың жалпы ауданы 111 мың шаршы метрді құрайды. Қазіргі уақытта нысанның құрылыс дайындығы 50%-ға жетті.
Жобалау және құрылыс жұмыстары қолданыстағы ұлттық талаптар мен медициналық мекемелерді жоспарлаудың заманауи халықаралық тәсілдерін ескере отырып жүргізілуде.
Болашақ аурухана емдеу-диагностикалық көмектің толық циклін қамтамасыз ететін заманауи интеграцияланған медициналық кешен ретінде жобаланған. Жоба екі негізгі стационарлық корпусты — терапиялық және хирургиялық корпустарды қамтиды.
Кешеннің негізгі элементі екі стационарлық корпустың арасында орналасатын үш қабатты клиникалық-диагностикалық орталық болады. Бұл орталық аурухананың клиникалық және қосалқы бөлімшелерін біріктіретін бірыңғай платформа қызметін атқарады.
Болашақ медициналық кешеннің құрамына сондай-ақ 38 төсекке арналған қарқынды терапия бөлімшесі, 10 төсекке арналған перзентхана бөлімшесі және 63 төсекке арналған күндізгі стационар кіреді. Жаңа ауруханада жыл сайын 20 мыңнан астам пациент ем алады деп күтілуде.
Жобада медициналық кешеннің тиімді жұмыс істеуін қамтамасыз ететін заманауи автономды инфрақұрылым құру да көзделген. Атап айтқанда, жедел жәрдем көліктерін дезинфекциялау пунктін және шұғыл медициналық эвакуацияға арналған тікұшақ алаңын салу жоспарланып отыр. Бұл ауыр жағдайдағы пациенттерге жедел медициналық көмек көрсетуге мүмкіндік береді.
Аталған жобаны іске асыру өңірде мамандандырылған және жоғары технологиялық медициналық көмекті көрсету мүмкіндіктерін айтарлықтай кеңейтіп, медициналық қызметтерді күту уақытын қысқартып, пациенттердің ауруханада болу жайлылығын арттыруға мүмкіндік береді.
Екі жылға жоспарланған құрылыс жұмыстарының негізгі кезеңі аяқталғаннан кейін жобада нысанға бес жылдық техникалық қызмет көрсету кезеңі де көзделген. Бұл инфрақұрылымның сенімді жұмысын қамтамасыз етіп, медициналық ортаның жоғары сапасын сақтауға мүмкіндік береді.
Қазіргі уақытта нысандағы құрылыс жұмыстары жоспарлы режимде жүргізілуде, ал жаңа көпбейінді аурухананы пайдалануға беру 2027 жылға жоспарланған.