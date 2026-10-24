Көкшетауда құтқарушылар екі қарттың өміріне араша түсті
Олар жедел медициналық жәрдем қызметкерлеріне тапсырылды.
Көкшетау қаласында Төтенше жағдайлар министрлігі Жедел-құтқару жасағының құтқарушылары полиция қызметкерлерімен бірлесіп, көпқабатты тұрғын үйлердегі пәтер есіктерін ашу бойынша авариялық-құтқару жұмыстарын жүргізді.
Алғашқы оқиға кезінде 93 жастағы ер адамның өздігінен орнынан тұрып, пәтер есігін аша алмай қалғаны анықталды. Құтқарушылар оған жету үшін альпинистік жабдықтарды пайдаланып, балкон арқылы төртінші қабаттан үшінші қабатқа түсті. Кейін ер адам жедел медициналық жәрдем бригадасына тапсырылды.
Екінші жағдайда құтқарушылар 1937 жылы туған 89 жастағы әйелге көмек көрсетті. Ол да жедел медициналық жәрдем қызметкерлеріне тапсырылды.
Төтенше жағдайлар министрлігі тұрғындарды қарт адамдарды қараусыз қалдырмай, олардың хал-жағдайын үнемі біліп отыруға шақырады. Төтенше жағдай туындаған кезде 112 нөміріне хабарласу қажет.
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