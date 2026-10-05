Көкшетауда мектеп маңында бала көліктен құлап, жүргізуші жауапқа тартылды
Көкшетауда мектеп маңында бала жүріп бара жатқан көліктен құлап, жүргізуші жауапкершілікке тартылды.
Полиция дерегінше, баланы тасымалдау ережелерін бұзу қауіпті оқиғаға алып келді.
Оқиға 5 қазан күні сағат 8:00 шамасында Көкшетау мектептерінің бірінің жанында болған.
Полицияның мәліметінше, Subaru Forester көлігінің жүргізушісі мектепке барған, бірақ баланы белгіленген жерде түсірмеген. Қозғалыс кезінде бала есікті ашып, көліктен құлап түсті.
Полицейлер тиісті жастағы балаларды тасымалдау кезінде қажетті қауіпсіздік белдігі немесе адаптер пайдаланылмай тасымалданғанын анықтады.
Оқиға фактісі бойынша жүргізуші жолаушыларды тасымалдау талаптарын және тоқтату ережелерін бұзғаны үшін әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Сондай-ақ, онымен профилактикалық әңгіме жүргізіліп, балаларды тасымалдау ережелерін қатаң сақтау қажеттігі туралы еске салынды.
Полиция ата-аналар мен жүргізушілерді балаларды тасымалдау кезінде ерекше сақ болуға шақырады: баланы ұстап тұратын құрылғыларды пайдалану, қауіпсіздік белдігімен байлап, оны тек қауіпсіз және рұқсат етілген жерге отырғызу.
Жыл басынан бері полицейлер жолаушылар мен жүктерді тасымалдау, сондай-ақ жол қозғалысы ережелерінде көзделген қауіпсіздік белдіктері мен мотошлемдерді пайдалану жөніндегі талаптардың 27 мыңнан астам бұзушылықтарын тіркеді.
Полиция балаларды тасымалдау кезінде қауіпсіздік ережелерін сақтау ересектердің жауапкершілігі және баланың өмірі мен денсаулығын сақтаудың маңызды шарасы екенін еске салады.
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