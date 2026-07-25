Көкшетау мен Бурабай жағажайларында қауіпсіздікті электрокарлар күзетеді
Ақмола облысында су айдындары мен демалыс орындарындағы қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін экологиялық таза жаңа көлік пайдалануға берілді.
25 Шілде 2026, 19:21
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