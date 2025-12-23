Қазақстанның соңғы жаңалықтары
«Kinder» өнімі қауіпті ме? – Денсаулық сақтау министрлігі жауап берді

Бүгiн, 16:15
gov.kz
Фото: gov.kz

Әлеуметтік желілерде «Kinder» өнімінде қауіпті заттар бар деген ақпарат таралуда. Осыған қатысты Денсаулық сақтау министрлігінің Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті жауап берді, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі. 

Бұл мәліметтердің ескірген және 2016 жылға қатысты екендігін хабарлаймыз. Аталған мәселе бойынша ЕАЭО-ның құзыретті органдары өз уақытында тексеру жүргізген, нәтижесінде қандай да бір заңбұзушылық фактілері расталмаған. Қазіргі уақытта бұл өнімге қатысты халықтан шағымдар мен өтініштер тіркелген жоқ, - деп жазылған хабарламада. 

Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті тек ресми және тексерілген ақпарат көздеріне ғана сенуді сұрайды. 

Еске салайық, бұған дейін Қазақстанда тұтынушылар шоколадты аз тұтына бастағанын жазған болатынбыз. 

