Кім қарыз? Алматыда тұрғын үй кешенінің жүздеген адамы жарықсыз қалды
Қалада шамамен 4,5 мың адам жарықсыз қалған.
Алматыда тұрғын үйлерде коммуналдық қызметке байланысты қарыз болғандықтан "Алма сити-5" тұрғын үйінің тұрғындары бірнеше сағат бойы жарықсыз отырған. Қаладағы "Алма сити-5" тұрғын үй кешенінің тұрғыны Айдана Құлманның сөзінше, 9 маусым күні тұрғындар таңғы 10.00-нан 16.00-ге дейін жарықсыз отыруға мәжбүр болған. BAQ.KZ тілшісі тұрғынмен байланысып, мәселенің мән-жайын анықтауға тырысты.
Айта кетейік, желідегі ақпарат бойынша, "Алма сити" тұрғын үй кешенінің жалпы қарызы 306,2 миллион теңге болған.
Айдана Құлманның сөзінше, ол жарық өшкен кезде бірден пәтер иелерінің кооперативіне (ПИК) хабарласқан.
Олар "қателік кеткен, біз "Алатау жарық" компаниясымен (АЖК) соттасып жатырмыз. Бастықтардың бәрі сол жаққа кетті, себебін білмей отырмыз" деді. "Алатау жарық" компаниясымен байланыспақ болған кезімізде телефондарын көтермеді. Әлеуметтік желі арқылы да жаздық. Артынша АЖК "сіздерде қарыз бар, сол үшін өшіріп тастаған" деп хабарлады. Мен өз басым коммуналдық қызметті уақытында төлегенімді, ешқандай қарызым жоғын айттым. Барлық жерге шағымдандым, - дейді Айдана.
Тұрғынның шағымына Наурызбай ауданының әкімдігі де жауап берген. Олар тұрғын үйде электр энергиясы "Алатау Жарық Компаниясы" АҚ-ның өтінімі негізінде дебиторлық берешектің болуына байланысты өшірілгенін, жарық 16.00-де қосылатынын хабарлаған.
Бір сәтте маған біреу аноним нөмірмен хабарласты. Оның сөзінше, біздің тұрғын үйді салған құрылыс компаниясы (Qazaqstroy) мен "Ком-Service" (тұрғындарға қызмет көрсететін ПИК) арасында қарыз бар екен. "Сіздер соны ПИК-ке барып талап етіп, төлетсеңіздер жарық өшпейді. Егер ондай талап қоймасаңыздар жарық өше беретін болады" деді. Мен үйде онлайн жұмыс істейтін адаммын. Енді тағы жарық өшетін болса экономика департаментіне хабарласып, біздің тұрғын үйді салған Qazaqstroy компаниясын, Алатау жарық компаниясын, "Ком-Service" компаниясын тексеруге аудит жіберуін талап ететін боламын, - дейді тұрғын.
Айдана қаражаттың қайда кетіп жатқанын анықтау керегін айтады.
Қаражат қайда жұмсалды? Қарыз қайдан пайда болды? АЖК-ның әрекеті мен үшін түсініксіз. Төрт жылдан бері қарыз енді естеріне түскен бе? Меніңше, өздері қаражатты дұрыс жұмсамай, енді ақшаны халықтан шығарғысы келіп отыр ма деп топшылап отырмын. Мысалы су немесе жылуды төлемей қалсаң шамамен алты айдан кейін нотариус арқылы шотты бұғаттап немесе пәтер бойынша пломба қойып, суды өшіріп тастайды. Ал АЖК тарапынан ондай болмады. Бүкіл тұрғын үйдің емес, қарызы бар пәтердің жарығын өшірсе болады ғой. Билік қолдарында болғанға бәрін заңсыз түрде істеп отыр. Ал ол заңсыз әрекетке біреу қолдау білдіріп отыр. Ол кім? Ол - әкімдік болуы мүмкін, - дейді Айдана.
Тұрғынның сөзінше, мұндай жағдайлар бір жыл бұрын да болған.
Ол кездері кешке дейін болмайтын жарық. Сәуір айында сәл жел соқса, жаңбыр жауса жарық өшіп қалатын. Мамырға дейін солай отырдық. Бірнеше рет арыз жазып, тынышталды. "Ком-Service-ке" құрылыс компаниясы тұрғын үйді өткізген кезде қарызы болған екен. Бұл тендер арқылы салынған үйлер. Біреу үйді қабылдап алды ғой. Қарыз болса сол адам қайда қарады? Неге қарызы бола тұра құжаттарға қол қойып, тұрғын үйді қабылдап алған?, - дейді Айдана.
Бұл жағдайға қатысты Алматы қаласының Наурызбай ауданы әкімдігінен пікір білдіруін сұрадық. Алайда олар "Алатау жарық компаниясымен" байланысуды ұсынды.
Редакция "Алатау жарық компаниясымен" байланысты. Олар күні кеше жарық өшкенін растап, не себепті өшкенін түсіндіруге тырысты.
Компания мәліметінше, "Ком-Service" соңғы 12 ай бойы тұтынған электр энергиясы үшін төлем жүргізбепті.
10 маусымдағы жағдай бойынша кәсіпорынның электр энергиясы үшін берешегі 144 566 397,56 теңге болған.
Берешектің болуына байланысты Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасы мен электр энергиясын пайдалану қағидаларына сәйкес электрмен жабдықтауды шектеу шаралары қолданылды. Қазіргі уақытта берешекті өндіріп алу бойынша тиісті жұмыстар жүргізіліп жатыр. Электрмен жабдықтауға қойылған шектеулер берешек толық көлемде өтелгенге дейін сақталады, - дейді компания өкілдері.
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