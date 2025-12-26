Ким Чен Ын Солтүстік Кореяның алғашқы ядролық сүңгуір қайығын тексерді

Солтүстік Корея бейсенбі күні сарапшылардың пікірінше, ядролық сүңгуір қайықтың корпусы аяқталуға жақын екенін көрсететін фотосуреттерді жариялады, деп хабарлайды BAQ.KZ Euronews-ке сілтеме жасап.
Мемлекеттік БАҚ Солтүстік Корея көшбасшысының құрастыру цехында коррозияға қарсы бояумен қапталған үлкен қызыл түсті кемені тексеріп жатқанын көрсетті. Ким Чен Ынмен бірге жоғары лауазымды шенеуніктер және оның қызы да болды.
Корея орталық жаңалықтар агенттігінің хабарлауынша, Ким 8700 тонналық ядролық сүңгуір қайықтың құрылысын тексеру үшін кеме жасау зауытына барған. Агенттік сапардың қашан болғанын нақтыламады.
Бұл Солтүстік Кореяның мемлекеттік БАҚ-тары наурыз айынан бері сүңгуір қайықтың суреттерін алғаш рет жариялады, олар негізінен кеменің астыңғы жағын көрсетті.
Пхеньян сүңгуір қайықты ядролық қарумен қаруландыруды жоспарлап отырғанын мәлімдеп, оны "стратегиялық басқарылатын зымыран сүңгуір қайығы" немесе "стратегиялық ядролық шабуыл сүңгуір қайығы" деп атады. Сүңгуір қайықтар әдетте ішінен сыртқа қарай жасалатындықтан, толық корпус болып көрінетін нәрсенің ашылуы қозғалтқыш және, мүмкін, реакторды қоса алғанда, көптеген негізгі компоненттердің орнатылғанын көрсетеді, – дейді Сеулдегі Ханьян университетінің сүңгуір қайықтар жөніндегі сарапшысы Мун Гын Сик.
Қазіргі уақытта бүкіл кеменің көрсетілімі жабдықтың көп бөлігі орнатылғанын және оның ұшыруға дайын екенін көрсететін сияқты, – деді Оңтүстік Корея Әскери-теңіз күштерінің бұрынғы сүңгуір қайығының офицері Мун.
Мун Солтүстік Кореяның сүңгуір қайығы бірнеше айдың ішінде теңізде сынақтан өтуі мүмкін деп санайды.