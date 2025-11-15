Киев Франциямен әуе қорғанысын күшейту туралы келісім дайындап жатыр

Украина президенті Владимир Зеленскийдің айтуынша, Киев Франциямен қосымша әуе қорғанысы жүйелері мен жауынгерлік ұшақтар жеткізу жөніндегі келісімді аяқтап жатыр. Ол бұл құжатты «тарихи келісім» деп атады, деп хабарлайды BAQ.KZ DW порталына сілтеме жасап.
Сонымен бірге Украина Грециямен газ жеткізуді кеңейтуге бағытталған жаңа келісім әзірлеуде. Бұл қыстағы энергия қауіпсіздігін қамтамасыз етуге бағытталған.
Бұған қоса, Скандинавия және Балтық елдері PURL бағдарламасы аясында АҚШ-тан Украинаға қару сатып алу үшін 500 млн доллар бөлу туралы хабарлады. НАТО бас хатшысы Марк Рютте қысқы кезеңде әскери техниканың маңызын атап өтті.
PURL бағдарламасы бойынша Украина биыл 2 млрд доллардан астам қаржы алған, жыл соңына дейін бұл сома 3-3,5 млрд долларға жетуі мүмкін. Қаражат Patriot әуе қорғанысы жүйелеріне және HIMARS үшін зымырандарға жұмсалуда.
