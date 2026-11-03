Кейбір заңдарға түзетулер енгізіледі – Серік Жұманғарин

Жыл соңына дейін «Капитал нарығы туралы» заң жобасы мен салық заңнамасына енгізілетін өзгерістер Құрылтай қарауына ұсынылады.

3 Қараша 2026, 11:13
АВТОР
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Мәжілістің баспасөз қызметі 3 Қараша 2026, 11:13
3 Қараша 2026, 11:13
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Фото: Мәжілістің баспасөз қызметі

Қазақстанда бірқатар заңдарға өзгеріс енгізу жоспарланып отыр. Бұл туралы Премьер-министрдің орынбасары – Ұлттық экономика министрі Серік Жұманғарин Үкімет отырысында мәлімдеді, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.

Вице-премьердің мәлімдеуінше, түзетулер жыл соңына дейін депутаттардың қарауына ұсынылады.

Құрылтайға «Капитал нарығы туралы» заң жобасы, сондай-ақ бизнестің ұсыныстарын ескере отырып әзірленген салық заңнамасына қатысты нақты өзгерістер пакеті енгізіледі. 2027 жылы нормативтік-құқықтық база Қазақстан қор биржасы, Астана халықаралық қаржы орталығы және Alatau City юрисдикциясы арасындағы серіктестікті нығайтуды көздейтін қаржы нарығын дамытудың бірыңғай стратегиясы туралы Жарлықпен толықтырылады, – деп түсіндірді Ұлттық экономика министрі.

Қаржы жүйесін кешенді жаңғыртудың соңғы кезеңі мемлекеттік қазынашылық жүйесін толық цифрландыру болады.

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