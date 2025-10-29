Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Кенияда ұшақ апатынан 11 адам қаза тапты

Бүгiн, 05:23
Euronews
Фото: Euronews

Кенияда шетелдік туристер мінген Mombasa Air Safari әуе компаниясының шағын ұшағы апатқа ұшырады. Бортта болған 11 адамның бәрі – кениялық ұшқыш, сегіз венгриялық және екі неміс азаматы қаза тапты, деп хабарлайды BAQ.KZ Euronews-ке сілтеме жасап.

Ұшақ Масай-Мара ұлттық қорығына бара жатқан. Ресми деректерге сүйенсек, әуе кемесі Диани қаласынан 40 шақырым жерде, таулы және орманды аумақта құлаған. Апат кезінде қатты жаңбыр жауған. Куәгерлер жарылыстың дауысын естігендерін жеткізді.

Қазір құтқару және тергеу жұмыстары жүріп жатыр. Әуе компаниясы қаза болғандардың туыстарына көңіл айтып, тергеуге толық қолдау көрсететінін мәлімдеді.

Айта кетейік, Масай-Мара ұлттық қорығы Кенияның ең ірі туристік аймақтарының бірі саналады.

Өзгелердің жаңалығы