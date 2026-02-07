Келіссөздер аяқталды: АҚШ Иран мұнайына жаңа санкциялар енгізді

АҚШ пен Иран делегациялары Оманда ішінара келіссөздер өткізді, бұл екі тарап арасындағы алғашқы кездесу болды, деп хабарлайды BAQ.KZ CNN-ге сілтеме жасап.
Кездесуге Иранның Сыртқы істер министрі Аббас Арагчи және АҚШ-тың Таяу Шығыстағы арнайы өкілі Стив Уиткофф, сонымен қатар Джаред Кушнер қатысты. Кездесулерді Оманның Сыртқы істер министрі Бадр Альбусаиди делдалдықпен ұйымдастырды.
Негізгі тақырыптар:
- Иран ядролық бағдарламасын әскери мақсатта пайдаланбауды бақылау шараларын ұсынды.
- АҚШ пен одақтастары уранды байыту деңгейінің жоғары дәрежесін қабылдамайды.
- Келіссөздер барысында баллистикалық зымырандар, аймақтағы жанама қақтығыстар және Ирандағы наразылықтарға қатысты мәселелер де қаралды.
Нәтиже:
- Екі тарап кейінгі консультациялардан кейін қосымша кездесулер өткізетінін жариялады.
- АҚШ жаңа экономикалық қысымды көрсету мақсатында Иран мұнайына және оны тасымалдайтын 14 танкерге санкциялар енгізді.
Қауіп-қатерлер:
- Келіссөздер қарсаңында АҚШ әскери күштерін Таяу Шығыстың аймақтарына жақындатты.
Сарапшылардың пікірінше, аймақтағы жағдай толыққанды соғысқа айналмауы мүмкін, бірақ соғыс қаупі жоғары күйінде қалуда.
Иран шабуыл болған жағдайда АҚШ одақтастарына қарсы зымырандар мен дрондармен жауап беруі мүмкін, Ормуз бұғазы арқылы әлемдік мұнай тасымалы қауіпке ұшырауы ықтимал.