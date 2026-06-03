Келіссөз, кортеж, ресми сапар: Астана Кипр президентін қалай қарсы алып жатыр
Тәуелсіздік сарайының маңында таңертеңнен бастап қауіпсіздік шаралары күшейтілді. Ғимаратқа кіретін негізгі бағыттар бақылауға алынып, арнайы қызмет өкілдері кезекшілікке кірісті.
Астанада бүгін Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев пен Кипр Республикасының Президенті Никос Христодулидистің келіссөздері өтеді. Ресми кездесу қарсаңында Тәуелсіздік сарайы маңында ерекше қозғалыс байқалды.
BAQ.KZ тілшісі келіссөздер басталар алдындағы ахуалды көзбен көріп қайтты.
Күшейтілген қауіпсіздік шаралары
Тәуелсіздік сарайының маңында таңертеңнен бастап қауіпсіздік шаралары күшейтілді. Ғимаратқа кіретін негізгі бағыттар бақылауға алынып, арнайы қызмет өкілдері кезекшілікке кірісті.
Сарай аумағында полиция қызметкерлері, күзет мамандары мен протокол қызметінің өкілдері үздіксіз жұмыс істеп жүр. Келіссөз өтетін орынға тек алдын ала аккредиттелген тұлғалар ғана өткізіліп жатыр.
Құрмет қарауылы сап түзеді
Тәуелсіздік сарайының алдындағы алаңда құрмет қарауылы сапқа тұрды. Әскери қызметшілер ресми қарсы алу рәсіміне дайындықтың соңғы кезеңін пысықтап шықты.
Бірнеше сағаттан кейін осы алаңмен Кипр президентінің ресми кортежі өтеді.
Сарай маңындағы қозғалыс жанданды
Келіссөздер өтетін орынның айналасында қызметтік көліктер мен ресми делегация мүшелерінің қозғалысы жиілеген.
Протокол қызметі қатысушылардың келу маршрутын нақтылап, ұйымдастыру жұмыстарының соңғы кезеңін аяқтап жатыр. Сарай аумағында байланыс қызметкерлері мен техникалық мамандар да жұмыс істеуде.
БАҚ өкілдері ерте жиналды
Тәуелсіздік сарайындағы баспасөз орталығында журналистер таңғы уақыттан бастап жұмысын бастады.
Отандық және шетелдік БАҚ өкілдері тікелей қосылымдарға дайындалып, операторлар түсірілім нүктелерін реттеп жатыр. Келіссөздердің негізгі сәттерін түсіру үшін арнайы орындар белгіленген.
Басты назарда – екіжақты ынтымақтастық
Бүгінгі келіссөздер барысында мемлекет басшылары сауда-экономикалық, инвестициялық және мәдени-гуманитарлық байланыстарды дамыту мәселелерін талқылайды.
Сонымен қатар халықаралық және өңірлік күн тәртібіндегі өзекті мәселелер бойынша пікір алмасу жоспарланған.
Кездесу қорытындысы бойынша бірқатар екіжақты құжатқа қол қойылады деп күтілуде.
Қазір Тәуелсіздік сарайында соңғы дайындық жұмыстары аяқталып жатыр. Астана жоғары деңгейдегі Қазақстан – Кипр келіссөздерін өткізуге толық дайын.