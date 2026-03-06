Катарда қалып қойған ресейлік әйел қазақстандық дипломаттардың жұмысын жоғары бағалады
Шетелдік турист ҚР Сыртқы істер министрлігінің жұмысын жоғары бағалады.
Ресей азаматшасы Радмила Ганиева ҚР Сыртқы істер министрлігінің жұмысын жоғары бағалады, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Туристің айтуынша, ол басқа ресейлік туристермен бірге Катардағы Celestyal Journey круиздік кемесінде қалып қойған. 4 наурызда ол өзінің Instagram парақшасында ресейлік дипломаттардың көмегінің жоқтығына шағымданған.
Әйелдің сөзіне сенсек, олардың круизы Дубайда аяқталуы керек еді, бірақ Таяу Шығыстағы кенеттен болған жағдайға байланысты кеме Дохада қалып қойған. Жолаушыларға теңіз бен әуе кеңістігі жабық екені, сондықтан кеме 7 наурызға дейін сапарын жалғастыра алмайтыны туралы хабарланған. Сонымен қатар, басқа елдерден келген туристер өз биліктерінен көмек алған.
Ол әсіресе қазақстандық дипломаттардың жұмысын жоғары бағалады.
Қазақстаннан келген адамдар елшілікке хабарласты, олар сол күні дереу жауап берді. Олар Сауд Арабиясына үлкен ұшақ жіберді, қазір олар визаларын рәсімдеп жатыр. Ертең олар жеке автобустарға отырып, Сауд Арабиясына сапар шегеді, сол жерден тегін рейспен үйлеріне ұшады, – деді турист.
Оның айтуынша, Өзбекстан азаматтары да тез арада үйлестірілді. Оларға үйлеріне оралу мәселелерін талқылау үшін бөлек чат құрылды.
Айта кетейік, қақтығыс басталған сәтте-ақ Сыртқы істер министрлігі шұғыл байланыс желілерін қосты.
