Каспийдегі арнайы операциялар: ҰҚК мемлекетке 840 млн теңге залал келуіне жол бермеді
Қазан айында Каспийде 126 құқық бұзушы ұсталып, 11,5 келі есірткі мен браконьерлік аулау құралдары тәркіленді.
Қазақстан ҰҚК Шекара қызметі қазан айында Каспий теңізінде жүргізілген рейдтер барысында 126 құқық бұзушыны ұстап, 44 шағын жүзу құралын тәркіледі.
2026 жылғы 31 қазанда жарияланған мәліметке сәйкес, Шекара қызметі Каспий акваториясындағы заңсыз әрекеттердің жолын кесу бойынша белсенді шаралар қабылдап жатыр.
Мемлекеттік органдармен бірлесіп, биыл қазан айында жүргізілген жедел-профилактикалық іс-шаралар нәтижесінде 126 құқық бұзушы және 44 шағын жүзу құралы ұсталды. 11,5 келі есірткі заты мен браконьерлік аулауға арналған 88 шақырым ау құралы тәркіленді. Аулардан табылған бекіре және басқа да балық түрлерінің 2 337 данасы табиғи мекендеу ортасына жіберілді, – деп жазылған ҚР ҰҚК баспасөз қызметінің хабарламасында.
Ведомство мәліметінше, 4,5 млн теңгеден астам әкімшілік айыппұл салынған.
Мемлекетке келтірілуі мүмкін 840 млн теңгеден астам залалдың алдын алынды, – деп хабарлады ҰҚК баспасөз қызметі.
ҰҚК Шекара қызметі қазақстандықтарға теңіздегі белгіленген режим талаптарын сақтау қажеттігін еске салды.
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