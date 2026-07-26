Каспий теңізінде жер сілкінді
Жерасты дүмпуі 20 шақырым тереңдікте тіркелді.
26 Шілде 2026, 12:47
БӨЛІСУ
26 Шілде 2026, 12:4726 Шілде 2026, 12:47
159Фото: istockphoto.com
Каспий теңізінде магнитудасы 3,2 болатын жер сілкінісі тіркелді.
Әзербайжан Республикасының Сейсмологиялық қызметі республикалық орталығының Жер сілкіністерін зерттеу бюросының мәліметінше, жерасты дүмпулері 26 шілдеде жергілікті уақытпен сағат 03:04-те тіркелген.
Жер сілкінісінің ошағы 20 шақырым тереңдікте орналасқан.
Зардап шеккендер мен қираулар туралы ақпарат жарияланған жоқ.
Ең оқылған:
- Трамп АҚШ-тың Иранмен қақтығыстан шығуының ықтимал жолдарын атады
- Пәкістан мен Иран АҚШ-пен келіссөздерді қайта бастау жолдарын талқылап жатыр
- АҚШ барлауы Иранның жаңа жоғарғы көшбасшысына қатысты мәлімдеме жасады
- Тоқаев Путиннің шақыруымен Омбыға барады
- Қазақстандықтарға жаңа ипотека ұсынылды: экономистер оның тиімді тұстарын түсіндірді