Каспий теңізінде жер сілкінді

Жерасты дүмпуі 20 шақырым тереңдікте тіркелді.

26 Шілде 2026, 12:47
АВТОР
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istockphoto.com 26 Шілде 2026, 12:47
26 Шілде 2026, 12:47
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Фото: istockphoto.com

Каспий теңізінде магнитудасы 3,2 болатын жер сілкінісі тіркелді.

Әзербайжан Республикасының Сейсмологиялық қызметі республикалық орталығының Жер сілкіністерін зерттеу бюросының мәліметінше, жерасты дүмпулері 26 шілдеде жергілікті уақытпен сағат 03:04-те тіркелген.

Жер сілкінісінің ошағы 20 шақырым тереңдікте орналасқан.

Зардап шеккендер мен қираулар туралы ақпарат жарияланған жоқ.

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