Каспий теңізінде 4,2 магнитудалы жер сілкінісі болды

Фото: pexels.com

Әзербайжан Ұлттық ғылым академиясының Республикалық сейсмологиялық зерттеу орталығы Каспий теңізінде жер сілкінісі болғанын мәлімдеді, деп хабарлайды BAQ.KZ AZERTAC-ке сілтеме жасап.

AZERTAC жергілікті уақыт бойынша кешкі сағат 21:09-да 4,2 магнитудалы жер сілкінісі тіркелгенін хабарлайды.

Жер сілкінісінің эпицентрі 74 шақырым тереңдікте орналасқан.

Еске сала кетейік, қазақстандық сейсмологтар 13 сәуірде Каспий теңізінде жер сілкіністерін де тіркеді.

