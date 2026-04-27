Каспий теңізінде 4,2 магнитудалы жер сілкінісі болды
Жер сілкінісінің эпицентрі 74 шақырым тереңдікте орналасқан.
Бүгiн 2026, 03:04
Фото: pexels.com
Әзербайжан Ұлттық ғылым академиясының Республикалық сейсмологиялық зерттеу орталығы Каспий теңізінде жер сілкінісі болғанын мәлімдеді, деп хабарлайды BAQ.KZ AZERTAC-ке сілтеме жасап.
AZERTAC жергілікті уақыт бойынша кешкі сағат 21:09-да 4,2 магнитудалы жер сілкінісі тіркелгенін хабарлайды.
Жер сілкінісінің эпицентрі 74 шақырым тереңдікте орналасқан.
Еске сала кетейік, қазақстандық сейсмологтар 13 сәуірде Каспий теңізінде жер сілкіністерін де тіркеді.
