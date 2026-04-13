Каспий теңізінде магнитудасы 4,6 болатын жер сілкінісі болды
Бұл туралы Әзербайжан Республикалық сейсмологиялық орталығының Жер сілкіністерін зерттеу бюросы мәлімдеді.
Бүгiн 2026, 06:40
Фото: pexels.com
Каспий теңізі акваториясында магнитудасы 4,6 болатын жер сілкінісі тіркелді. Жерасты дүмпулері Әзербайжанның жағалау аймақтарында сезілген, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Ведомствоның мәліметінше, жерасты дүмпулері 12 сәуірде, жергілікті уақытпен 22:46-да тіркелген. Жер сілкінісінің ошағы 18 шақырым тереңдікте орналасқан.
Дүмпулер Ленкоран қаласында сезіліп, шамамен үш баллды құраған.
Қираулар мен зардап шеккендер туралы ақпарат түскен жоқ. Сейсмологтар жағдайды бақылауды жалғастырып жатыр.
