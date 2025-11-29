Бүгін, 29 қарашада Мәскеу уақытымен 04:06-да Каспий құбыр консорциумы (КҚК) теңіз терминалының акваториясында жүргізілген шабуыл салдарынан КТК-ның ВПУ-2 теңіздегі айлақ құрылғысы қатты зақымданды, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Шабуыл экипажсыз жүретін қайықтар арқылы жасалған.
Новороссийск теңіз портының капитаны енгізген нұсқаулыққа сәйкес, барлық тиеу жұмыстары мен өзге де операциялар дереу тоқтатылды, танкерлер терминал акваториясынан шығарылды. КТК қызметкерлері мен мердігерлер арасында зардап шеккендер жоқ.
Жарылыс кезінде авариялық қорғау жүйелері іске қосылып, тиісті құбыр желілері автоматты түрде жабылды. Алдын ала мәлімет бойынша, Қара теңізге мұнай төгілмеген.
Қазір теңіз суынан сынамалар алынуда, экологиялық мониторинг жүргізіліп жатыр, ЛАРН жоспары бойынша шаралар атқарылып жатыр.
ВПУ-2 нысанын әрі қарай пайдалану мүмкін емес деп танылды. Терминалдағы мұнай жөнелту жұмыстары БЭК және БПЛА тарапынан болған қауіп толық жойылғаннан кейін ғана белгіленген тәртіп бойынша жалғасады.
Каспий Құбыр Консорциумы – Ресей, АҚШ, Қазақстан және Батыс Еуропаның бірқатар елдерінің ірі энергетикалық компанияларын біріктіретін құрылым. Сондықтан КҚК-ға жасалған шабуыл консорциумға мүше барлық елдердің мүдделеріне қарсы бағытталған әрекет ретінде қарастырылады. Бұл халықаралық құқықпен қорғалатын азаматтық нысанға жасалған үшінші шабуыл. Бұған дейін «Кропоткин» мұнай айдау станциясы мен КТК-ның Новороссийскідегі әкімшілік кеңсесі шабуылға ұшыраған болатын.
КҚК акционерлерінің барлығы және консорциумға мүше елдердің басшылығы КҚК-ның жаһандық энергетикалық қауіпсіздікті қамтамасыз етудегі маңызды рөлін мойындайды. Сонымен қатар консорциумға қатысты ешқашан санкциялар да, қандай да бір шектеулер де енгізілмеген, бұл компанияның батыс акционерлері үшін де стратегиялық маңызын көрсетеді.