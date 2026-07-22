Кәріз құдығында қаза тапқандардың отбасыларына қандай көмек көрсетіледі? – Ресми жауап
Тергеу барысы Үкімет бақылауында.
20 шілде күні Павлодар облысының Ақтоғай ауданындағы «AQTOGAI MILK» ЖШС аумағында өндірістік жабдықтарға қызмет көрсету жұмыстары кезінде жазатайым оқиға болып, салдарынан алты адам қаза тапты.
Не болды?
Алдын ала мәліметтер бойынша, қайғылы оқиға кәріз құдығындағы электр сорғысын жөндеу және ақауын жою кезінде болған. Алты қызметкер оқиға орнында қаза тапты.
Тағы бір зардап шегуші, 1988 жылы туған азамат, орташа дәрежедегі көмірқышқыл газымен улану диагнозымен ауруханаға түсті.
Министрлік жауабы
Павлодар облысында болған жазатайым оқиғадан қаза тапқандардың отбасылары мен зардап шеккен азаматқа қажетті қолдау көрсетіледі.
Үкімет басшылығының тапсырмасымен оқиғаның себептері мен мән-жайын анықтау үшін арнайы комиссия құрылды. Оның құрамына еңбек және халықты әлеуметтік қорғау, төтенше жағдайлар, ішкі істер, денсаулық сақтау, экология және табиғи ресурстар, ауыл шаруашылығы министрліктерінің, сондай-ақ Павлодар облысы әкімдігінің өкілдері кірді.
Комиссияға оқиғаның барлық мән-жайын жан-жақты әрі объективті зерделеу, жазатайым оқиғаның себептерін анықтау және мұндай жағдайлардың қайталануына жол бермеу жөнінде нақты шаралар әзірлеу тапсырылды.
Қайтыс болған адамдардың отбасына қандай көмек көрсетіледі?
Қаза тапқандардың отбасыларына және зардап шеккен азаматқа мемлекеттік органдар мен жұмыс беруші тарапынан қажетті қолдау көрсетіледі. Жұмыс беруші материалдық көмек көрсетуді, қаза тапқан қызметкерлердің жалақысы мөлшеріндегі төлемдерді ағымдағы жылдың соңына дейін сақтауды, сондай-ақ олардың несие міндеттемелерін өтеуді өз мойнына алды. Бұдан бөлек, компания қаза тапқан қызметкерлердің кәмелетке толмаған балаларын кәмелеттік жасқа толғанға дейін асырау мен оқуына байланысты шығындарын толық өтемек, - деп хабарлады министрліктің баспасөз қызметі.
Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі Асқарбек Ертаев Павлодар облысына барып, оқиға орнындағы жағдаймен танысып, өңір басшылығының, мемлекеттік органдар мен құқық қорғау органдары өкілдерінің қатысуымен үйлестіру кеңесін өткізді.
Министр қаза тапқандардың туыстарымен де кездесіп, оларға көңіл айтып, мемлекет тарапынан барлық қажетті қолдау көрсетілетінін жеткізді.
Қазіргі таңда ҚР Қылмыстық кодексінің 156-бабының 4-бөлігі бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеру басталды.
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