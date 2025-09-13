Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Камчаткада тағы да жер сілкінді: цунами қаупі бар

Бүгiн, 09:51
184
BAQ.KZ
Фото: BAQ.KZ

Камчатка түбегіндегі елді мекендерде жерасты дүмпулері сезілді, деп хабарлайды BAQ.KZ РҒА Біріккен геофизикалық қызметінің Камчатка филиалына сілтеме жасап.

Жер сілкінісінің ошағы Петропавловск-Камчатскийден 123 шақырым қашықтықта, 46,8 шақырым тереңдікте тіркелген. Магнитудасы – 6,3.

Камчаткадағы цунами туралы бақылау және ескерту орталығының есептеуінше, Тынық мұхиты акваториясында болған жер сілкінісінен кейін цунами толқындарының келуі ықтимал:

  • Алеут муниципалды округіне – 26 см-ден аспайды;
  • Усть-Камчатск муниципалды округіне – 37 см-ден аспайды;
  • Петропавловск-Камчатск қалалық округіне – 9 см-ден аспайды.

Сонымен қатар Маячный мүйісі мен Халактыр жағажайына дейін 120 см-ге жететін толқын қаупі бар.

РФ Төтенше жағдайлар министрлігі тұрғындарға мынадай нұсқаулық берді:

  • Жағалауға жетуі мүмкін толқындардың биіктігі аса үлкен емес, бірақ бәрібір жағалаудан алыстау қажет.
  • Цунамиді көру үшін әдейі теңіз жағасына бармаңыз, бұл қауіпті!
  • Теңіздегі кемелерге: егер ашық рейдте, кең кіреберісті қойнауда немесе айлақ маңында тұрса, 50 метрлік изобатаға дейін мұхитқа шығу керек. Бағытты жағалау сызығына перпендикуляр ұстау қажет.
