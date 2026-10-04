Камчатка жағалауында магнитудасы 6,1 болатын жер сілкінісі тіркелді
Жер сілкінісінің эпицентрі 51,69° солтүстік ендік және 159,66° шығыс бойлық координаталарында орналасқан.
4 Қазан 2026, 03:36
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4 Қазан 2026, 03:364 Қазан 2026, 03:36
163Фото: unsplash.com
Камчатканың шығыс жағалауында магнитудасы 6,1 болатын жер сілкінісі тіркелді.
Синьхуа ақпарат агенттігінің мәліметіне сәйкес, жер сілкінісі жұма күні Астана уақытымен 21:34-те (Гринвич уақытымен 16:34) болған. Бұл туралы Германияның Геоғылымдарды зерттеу орталығы хабарлады.
Алдын ала мәлімет бойынша, жер сілкінісінің эпицентрі 51,69° солтүстік ендік және 159,66° шығыс бойлық координаталарында орналасқан.
Жер сілкінісінің ошағы 10 шақырым тереңдікте болған.
Бұған дейін Қырғызстанда магнитудасы 4,9 болатын жер сілкінісі тіркелген.
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