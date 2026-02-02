Камбоджа мыңдаған алаяқпен жұмыс істейтін ірі веб-сайтты жауып тастады

Камбоджадағы ірі операция нәтижесінде Бавет қаласындағы казинода 2223 күдікті ұсталды. Олардың барлығы ірі онлайн алаяқтық сайтында жұмыс істеген, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Khmer Times газетінің хабарлауынша, Ұлттық Бас Басқарманың полициясы Свейриенг провинциялық сотының прокурорымен бірлесіп, Табеп ауылындағы 22 ғимаратқа рейд жүргізді.
Ұлттық полиция комиссары бұл ауқымды операция генерал-лейтенант Чив Фалли мен Ұлттық полиция комиссарының орынбасары генерал-лейтенант Муонг Сотеяның басшылығымен жүргізілгенін және оған шамамен 700 білікті офицер қатысқанын мәлімдеді.
Нәтижесінде билік органдары барлығы 2044 шетелдік күдіктіні, оның ішінде 1792 қытайлық, 177 вьетнамдық, 179 бирмалық, 30 непалдық, 5 тайвандық, 1 малайзиялық, 2 лаостық, 36 үндістандық және 1 мексикалықты қамауға алды.