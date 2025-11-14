Кафе мен мейрамханалардың 22:00-ден кейін жұмыс істеуіне тыйым салынады

Бішкек қалалық әкімдігі мәдени және ойын-сауық орындарының кешкі сағат 22:00-ден кейін жұмыс істеуіне тыйым салу туралы бұйрық шығарды, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Бұл қатаң шаралар тыныштық туралы заңды сақтау талабы ретінде келтірілді.
Осы бұйрыққа сәйкес, Бішкектегі тамақтану орындарының, мәдени және ойын-сауық орындарының (кафелер, мейрамханалар, барлар, клубтар, банкет залдары және басқа да нысандарды қоса алғанда) басшылары барлық салтанатты, мәдени және ойын-сауық іс-шараларының тоқтатылуын және аталған мекемелердің кешкі сағат 22:00-ден кешіктірілмей жабылуын қамтамасыз етуі тиіс. Барлық электр қуатын тұтынатын құрылғылар, әсіресе энергияны көп тұтынатын құрылғылар (электр плиталары, жылытқыштар және пештер) кешкі сағат 22:00-ден кейін ажыратылуы керек, - делінген қалалық әкімдіктің мәлімдемесінде.
Сонымен қатар, әкімдік тұрғын үйлерден алыс орналасқан және «Тыныштық туралы» заңға толық сәйкестік жағдайында нысандарда электр генераторларын пайдалануға рұқсат береді.
Қырғызстандағы "Тыныштық туралы" заң 2024 жылдың желтоқсанында қабылданды. Заң кешкі сағат 22:00-ден кейінгі іс-шараларға тыйым салмайды, бірақ қатты музыканы пайдалануға тыйым салады, – деп хабарлайды Kaktus Media.
Бүгін Ұлттық қауіпсіздік жөніндегі мемлекеттік комитеттің басшысы Камчыбек Ташиев елдегі "Тыныштық туралы" заңның іс жүзінде тиімсіз екенін мәлімдеп, ауызша бұйрық шығарды: 13 қарашадан бастап барлық кафе мен мейрамханалар кешкі сағат 22:00-ден кейін жұмыс істемеуі керек. Әйтпесе, олардың электр қуаты өшіріледі.