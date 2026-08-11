Құрылтай сайлауы: Jibek Joly телеарнасында алғашқы командалық теледебат өтеді
Командалық теледебаттың тақырыбы: Заң мен тәртіп – әділетті Қазақстанның негізі.
12 тамыз күні сағат 20:00-де Jibek Joly телеарнасында алғашқы командалық телевизиялық дебат өтеді. Тікелей эфирде бірінші тарихи Құрылтай сайлауына қатысатын жеті саяси партияның өкілдері кездеседі.
«Әділет» партиясы - Айжан Аймағанова мен Мәди Мырзағараев;
ЖСДП - Лариса Ли мен Нұрайнаш Камалова;
«Байтақ» партиясы - Амалбек Өміртай мен Алмат Тұртаев;
Қазақстан Халық партиясы - Жандос Бидайбеков пен Ирина Смирнова;
«Ауыл» партиясы - Жазира Сұлтанқұлова мен Ерболат Саурыков;
«Ақ жол» партиясы - Бек-Мұхамед Жаукебаев пен Ермек Әбілдин;
Respublica партиясы - Олжас Құспеков пен Динара Шүкіжанова.
Дебатқа қатысушылар өздерінің партиясы неліктен қолдауға лайық екеніне сайлаушыларды сендіруге тиіс.
Көрермен назарына:
- сайлауалды бағдарламаларға толық талдау;
- тікелей эфирде келіп түскен ең өткір сұрақтарға жауаптар;
- дебатқа қатысушылардың пікірі бойынша сайлауалды бағдарламалардың әлсіз тұстары;
- партиялар өкілеттік мерзімі ішінде орындауға міндетті бір нақты уәде ұсынылады.
Тікелей эфир барысында көрермендер экрандағы QR-код немесе WhatsApp арқылы пікірталасқа қатысушыларға өз сұрақтарын жолдай алады.
Дебат аяқталғаннан кейін тікелей эфирде «Ашық студия» саяси ток-шоуы эфирге шығады. Сарапшылар пікірталастың негізгі сәттерін, қатысушылардың сөзін және дебаттардың сайлау науқанына ықпалын талдайды.
Алғашқы командалық теледебатты 12 тамыз күні сағат 20:00-де Jibek Joly телеарнасының тікелей эфирінен, сондай-ақ телеарнаның ресми YouTube арнасынан көре аласыздар.
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