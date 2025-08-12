Қазақстанның соңғы жаңалықтары
"Jastar-X" диалог алаңы – жастардың заманауи трендтер мен жұмыс ортасына көзқарасы

12 тамызда республикалық жастар форумының қатысушылары Жастар бастамаларын дамыту орталығының базасында өткен "Jastar-X" республикалық диалог алаңына қатысты, деп хабарлайды BAQ.KZ.

Кездесу барысында спикерлер қатысушылармен бірлесіп, заманауи трендтерді, сондай-ақ жұмыс орындарындағы өзекті мәселелерді талқылады.

Пікірталас модераторы Павлодар облысының қоғамдық белсендісі Азат Бусурманов болды.

Әр түрлі кәсіби салалар мен іскерлік қоғамдастықтың өкілдері: "Халықаралық бағдарламалар орталығы" ЖШС басқарма төрағасы Әділ Миратұлы Құсманов, "Bibigul Tuligenova Creative School" бас директоры Арнұр Жұмаханұлы Мәденов, фермер және "Dala Camp" жобасының негізін қалаушы Жәнібек Болатұлы Кенжебаев, Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы Жастар саясаты жөніндегі кеңестің мүшесі, депутат Павлодар қалалық мәслихатының Гүлзира Нұржанқызы Атабаева, лор-дәрігер, Қазақстандағы оториноларингология саласындағы инновациялық және тәжірибелі маман Медет Елтайұлы Маханбет, "Болашақ" бағдарламасының стипендиаты, отоларинголог-дәрігер, сондай-ақ қазақ тіліндегі "Aqyl Battle" зияткерлік ойынының әзірлеушісі Айболат Құлатай. өз тәжірибелерімен және пікірлерімен бөлісті.

